Švedski izbornik nazvao Maksimir žalosnim i dosadnim

Uoči današnje utakmice Lige nacija između Hrvatske i Švedske na Maksimiru izbornik Janne Andersson pričao je na tiskovnoj konferenciji, ali na njoj nije rekao nešto što je rekao novinarima iz svoje zemlje, prenosi Sverigesradio.

Najgore je to što se kao ljudi ponosni na svoju reprezentaciju i uspjehe iste ne možemo previše protiviti tvrdnjama švedskog izbornika kad kaže da je Maksimir "dosadan i žalostan stadion".

"Bit će to veliki korak u prošlost, ali moramo se s time nositi", rekao je Andersson, a kad vam izbornik suparnika, i to konstantno slabije reprezentacije od vaše kaže da će se s vašim praktički pa glavnim stadionom "morati nositi", to nije samo poražavajuće, već je i sramotno.

Podsjetimo, Dinamo je nedavno najavio samostalnu obnovu stadiona posljedično rezultatima potresa u Zagrebu.