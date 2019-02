Sve treninge radim sam, a za prvu stazu nosili smo vodu iz Kupe

Nije tajna da je Hrvatska puna mladih sportskih entuzijasta. Svako malo neko novo ime ispliva na površinu i svjetsku scenu, a u toj je grupi i ono Karla Bukovca (18) koji je endem u ice cross downhillu u Hrvatskoj.

Jedini je naš profesionalni predstavnik u tom sportu, a sada je dobio i Red Bullovu pozivnicu za nastupe u njihovim utrkama Crashed Ice svjetske serije u sljedećoj sezoni. A o čemu se tu radi?

Sport je to u kojemu se četiri klizača spuštaju niz zaleđenu stazu, na kojoj se nalaze mnogi usponi, padovi i skokovi, a Karlo je u svemu tome tek nekoliko godina.

Sam je radio stazu

– Cijela priča je krenula kada je u Areni Zagreb bilo natjecanje koje je poslužilo za kvalifikacije Red Bull Crashed Icea, ali ja sam tada bio premlad i samo sam maštao o tome. A onda sam prije dvije godine odlučio s prijateljima napraviti stazu u jednom karlovačkom parku i tada smo se zapravo prvi put okušali u tom sportu. A raditi tu stazu nije bilo lako. Nosili smo vodu iz Kupe, staza nije bila potpuno zaleđena. Bio je to pokušaj staze koji nije ni približno onome na čemu se profesionalci natječu – kaže mladi Karlovčanin koji se klizanjem bavi od treće godine. Neko vrijeme igrao je i hokej na ledu, dok je u hokeju na rolama imao dulju karijeru. No kako to da se zaljubio u ice cross downhill?

– Činjenica da mogu letjeti po ledenoj stazi mi je fascinantna, i to brzinom od 80 km/h te raditi razne skokove i figure, to je super – kaže simpatični Karlo koji je tek treći hrvatski predstavnik u ovom sportu. Prije njega time su se bavili Hrvoje Starjački i Jurica Bednjanec. No on je jedini sada, i kao takav je bio na svjetskom kupu, u kategoriji ATSX250 na utrci u finskom Rautalampiju bio je 14. u juniorskoj i 89. u seniorskoj kategoriji. Dobri rezultati tako su mu osigurali laskavu Red Bullovu pozivnicu.

– Teško je dobiti pozivnicu, tako da sam dobitak nje je uspjeh. To je za mene ostvarenje sna.

A Red Bull je zaslužan za njegov prvi natjecateljski nastup uopće.

– Kada sam prvi put napravio stazu s prijateljima, Red Bullu je bilo zanimljivo da je to napravio netko u Hrvatskoj, nakon mjeseci pregovora platili su mi odlazak na utrku u Austriji i tada sam prvi put nastupio na pravoj utrci. Tamo sam u juniorima bio 19. – kaže ovaj maturant Ekonomsko-turističke škole u Karlovcu koji sve oko svog sporta radi sam.

– Klubovi ne postoje, u Hrvatskoj taj sport nije poznat tako da sam radim treninge i sve. Zimi treniram na ledu za hokej, radim na brzini i ubrzanju, a po ljeti radim kondicijske treninge i treninge na rolama, dok skokove vježbam zasebno.

Prijatelji su oduševljeni

A naporan je to sport, ipak se treba brzo klizati po naborima, i to u hokejaškoj opremi.

– Koliko je naporno, znao sam najbolje nakon prve utrke kada me doslovno sve boljelo.

Kaže da do sada nije imao neke velike ozljede iako se padovi događaju često. A baš su zbog mogućnosti ozljeda bili zabrinuti njegovi roditelji.

– Prvi put kada sam išao na natjecanje roditelji su išli sa mnom i, kada su vidjeli kakva je to staza, malo su bili u strahu, ali što više nastupam, lakše je svima. Prijatelji su pak oduševljeni i podržavaju me, ali kažu da se u tome nikada ne bi okušali – kaže mladi klizač koji je zadovoljan svojom misijom promocije ovog sporta.

– Dosta ljudi je preko mene saznalo za ovaj sport i jako mi je drago kada me ljudi pitaju i žele znati više o tome. Tako da kroz tu promociju sporta znam da sam napravio dobar posao. A svoj posao napravio je i za ovu sezonu. Iako postoji desetak utrka u Svjetskom kupu, on je odvozio dvije i sada kreće u pripreme za Red Bull Crashed Ice.