Sve je spremno za derbi Hrvatske i Srbije: 'Pokazali su da su odlični, zreli za medalju'

Vaterpolisti Hrvatske danas u Dohi (17.30 sati) protiv Srbije igraju utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva. Jedan cilj su izabranici Ivice Tucka ostvarili – plasman na Olimpijske igre u Parizu. Sada će probati ostvariti drugi – ulazak u polufinale.

– To je još jedna velika utakmica u nizu ove godine, peta uzastopna ovdje. Ipak, moramo biti iskreni i reći da nas zadnje dvije nisu nešto previše potrošile. Što se suparnika tiče, o njima ne treba puno govoriti. Sigurno da nemaju nekih većih rezultata, odnosno medalja od Igara u Tokiju 2021. To je rezultatski deficit, ali Srbija je uvijek sjajna reprezentacija. Vaterpolska velesila. Što se nas tiče, mi smo, vjerujem, u energetskom pogledu spremni. Ponavljam, nas je EP u našoj zemlji "izmasakrirao". Fizički i psihički, ali ne treba se sada na to vraćati. Mislim da smo se odmorili, da su igrači spremni i svjesni što nas čeka – rekao je Ivica Tucak, izbornik Hrvatske.

Marko Bijač, jedna od poslovično glavnih uzdanica barakuda, spremno dočekuje Srbe u četvrtfinalu.

– Na Mandiću i Jakšiću sigurno će biti naša posebna pozornost jer su im to glavni igrači. Isto tako, svjesni smo da ćemo morati pružiti najbolju moguću igru ovdje u Dohi. Oni imaju puno rješenja u napadačkoj igri, ali uvježbavali smo neke stvari za koje mislimo da će biti od iznimnog značenja. Prvenstveno kako bismo zatvorili njih dvojicu, a onda i iskoristili neke šanse. Samo trebamo mirne glave u utakmicu – rekao je Bijač.

Od Jerka Marinića Kragića očekuju se pogoci.

– Važna utakmica, suparnik kvalitetan, dobar, čvrst, ali nevažno tko je s druge strane. Bila to Srbija ili netko drugi. Mi smo došli boriti se za medalju pa tko god da je, cilj je isti. Pobjeda i prolazak u polufinale. Sad idemo pokazati što i koliko vrijedimo nakon što smo osigurali nastup na Olimpijskim igrama. Srbija je jako dobra momčad i nije sve na Mandiću i Jakšiću koji, istina, jesu svjetske klase, ali imaju i dobrog vratara, dvojicu jako dobrih centara, željni su dokazivanja i rezultata. Oni će biti na 100%, ali jednako i mi, samo što se nadam da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti. Dakle, idemo u polufinale – istaknuo je Jerko.

Bit će ovo šesti susret Hrvatske i Srbije na svjetskim prvenstvima. Hrvatska je pobijedila u polufinalu 2007. (10:7), u polufinalu 2017. (12:11) te u četvrtfinalu 2022. (14:12). Izgubili smo u polufinalu 2009 (11:12) i u finalu 2015 (4:11).

Centar vaterpolske selekcije Srbije Nemanja Vico izjavio je da su glavni adut Hrvatske u predstojećem susretu četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Dohi odlični centri.

– Znamo koje su im vrline, a gdje su malo slabiji. U Zagrebu na Europskom prvenstvu pokazali su da su odlična ekipa, da su zreli za medalju. Izgubili smo u četvrtfinalu u Budimpešti. Bili su nešto bolji. Glavni aduti su im odlični centri Lončar, Vrlić, Krapić. Njih moramo neutralizirati. Imaju odličnu vanjsku liniju, a i vrsni su plivači – izjavio je Vico.

