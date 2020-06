Svakih šest mjeseci stvari se mijenjaju, u klubu su ljudi koji i ne znaju koliko sam godina nosio dres Monaca

Proslavljeni hrvatski vratar Danijel Subašić (35) nakon osam i pol godina i gotovo 300 nastupa u dresu Monaca po isteku ugovora, napušta klub iz Kneževine.

Nakon potvrđenog odlaska u razgovoru za francuske medije Subašić je rekao pokoju riječ o klupskoj politici Monaca.

- Svakih šest mjeseci stvari se mijenjaju, sportski direktori, igrači... Došli su ljudi koji i ne znaju koliko sam godina nosio dres Monaca. Tako je bilo. Bili smo na vrhu i donijeli smo dosta klubu, kako sportski tako i u transferima. Neki to zaboravljaju - rekao je pa nastavio:

- To mi ne oduzima ljubav prema klubu. Stid me što su pustili Germaina u Marseille ili Nabila Dirara kada nisu tražili ništa previše. Mora se osjetiti smjer u kojem sve ide. Potrebno je imati odgovarajući kadar, igrače u svlačionici, nadam se da će klub to uzeti u obzir - prenijeli su njegove riječi mediji iz BiH.

Subašić je s Monacom bio na vrhu kada je 2017. godine bio prvak Francuske, a ujedno je proglašen i najboljim golmanom Ligue 1.