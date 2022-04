Sudac skratio utakmicu za čak 43 minute! Njegovo objašnjenje postalo je hit

Nesvakidašnja, komična i u jednu ruku zabrinjavajuća situacija dogodila se u Srbiji, na utakmici niželigaša Banja 1957 i Mladi rudar 1954, jer sudac Luka Nikolić ju je odlučio skratiti za čak 43 minute.

Razlog je ono što čini cijelu priču komičnom, ali i zabrinjavajućom. U konačnici, kad se za sve doznalo, susret je poništen, što znači da pobjeda Mladog rudara od 1:0 ipak nije registrirana. I to je jedino pravilno što se moglo odlučiti.

- Bio sam glavni sudac te utakmice i ona je odigrana u prijateljskom duhu, domaćini su igrali bez žara i želje za pobjedom. Igrači i predstavnici s obje strane inzistirali su da utakmica što prije završi jer su se dogovorili tko će pobijediti i zato su htjeli što prije na ručak. Koji je bio organiziran i za suce, na koji nismo željeli ići. Ali, nakon konzultacija s delegatom, dogovorili smo skratiti prvo poluvrijeme za 20, a drugo 23 minute. Nitko od prisutnih nije imao primjedbe na to - rekao je Nikolić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Pomoćni nogometni sudac 10.02.2019. , SRC Zapresic, Zapresic – Linijski nogometni sudac. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Kasnije se ispričao jer je postao svjestan posljedica s kojima se mora suočiti, prvenstveno zato što pravila ne dopuštaju išta slično. Uz to, priznao je da su igrači namjestili utakmicu i da je on to kao sudac znao. Zajedno s delegatom.

- Svjestan sam naivnosti i lakomislenosti, iskreno se kajem. Nikad nisam bio u sličnoj situaciji, niti sam znao da ćemo moji kolege i ja biti jedini krivci, ali i jedini snositi posljedice za ovo - pravdao se Nikolić nakon što je sve stiglo u javnost.

