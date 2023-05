Sudac psovao majku igraču koji joj je donirao jetru: 'Ovu psovku ne bih mu oprostio ni za što na svijetu'

Cibalija je u nedjelju s Rudešom odigrala neriješeno 1:1. Osobitost ove utakmice bila su dva kartona Roberta Perića-Komšića u 27. minuti koje je igrač dobio jedan za drugim zbog serije prigovora. Sudac je navodno teško uvrijedio Cibalijinog igrača, piše vinkulja.hr. Slučaj su komentirali trener, suigrači i sam Perić-Komšić.

"Nisam bio dovoljno blizu da bih čuo što su jedan drugome govorili, ali svi oni koji poznaju Robija dobro znaju da ne bi ni mrava zgazio. Njegova burna reakcija ukazuje na to da se dogodilo nešto što ga je potpuno izbacilo iz ravnoteže. No nisam čuo i ne bih želio nagađati", kazao je trener Tomislav Radotić.

Suigrači su pak tvrdili kako je Komšić pozivao gestama suca na obračun nakon utakmice, a govore i kako je sudac uvrijedio napadača Cibalije. Sam Komšić neko vrijeme nije želio objasniti što se dogodilo, ali jučer navečer ipak se oglasio. "Napravio sam faul na Pavkoviću i sudac Sočo dao mi je žuti karton. Nešto ranije istrpio sam i teže prekršaje, pa nije vadio kartone. To me iživciralo. Rekao sam mu: 'Daj, nemoj me zaje***at’, ne možeš biti takav majmun da mi za ovo daš karton!'", priča napadač.

Navodi zatim teške riječi kojima mu je sudac navodno odgovorio. "Sočo je na to rekao: 'Je*at ću ti majku u p**ku poslije, kome govoriš da majmun?!'. I dao mi drugi žuti karton. Zacrnilo mi se pred očima, ne zbog kartona, nego što mi je opsovao majku. Da mi je bilo što rekao, ništa se od ovog ne bi dogodilo. Nema se tu što posebno objašnjavati", prepričava Komšić koji je prošle godine bolesnoj majci donirao 70 posto svoje jetre.

"Da mi je štogod drugo rekao, sve u redu, no ovu psovku ne bih mu oprostio ni za što na svijetu. I iskreno, uopće me ne zanima koliku ću kaznu dobiti zbog ovoga. I ne zanima me hoće li Sočo biti kažnjen", zaključio je igrač.

