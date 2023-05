Mbappé djevojci loptom raskrvario nos: Nakon utakmice priredio joj lijepo iznenađenje

Jučerašnjim remijem (1:1) protiv Strasbourga u predzadnjem kolu francuske lige PSG je potvrdio novi naslov prvaka Francuske. U pogotku su sudjelovale dvije velike zvijezde pariškog kluba. Kylian Mbappé je asistirao, a Leo Messi zatresao mrežu domaćina. Međutim, na utakmici je zabilježen još jedan zanimljiv događaj.

Mbappé je tijekom zagrijavanja prije utakmice slučajno loptom u lice pogodio jednu djevojku na tribinama. Djevojci je počela ići krv iz nosa, a mladi Francuz je odmah potrčao do nje da provjeri je li sve u redu. Potom ju je poveo do liječničke službe gdje su joj pomogli zaustaviti krvarenje.

