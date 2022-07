Strašno: Poznati sportaš vozio pijan i sletio u jarak, sada mu prijeti zatvor i oduzimanje vozačke

Talijanski motociklist i vozač u Moto GP prvenstvu Francesco Bagnaia, tijekom odmora na Ibizi, vozio je pod utjecajem alkohola sletio s ceste.

“Izlazeći iz kluba u tri ujutro, završio sam s prednjim kotačem u jarku pored kružnog toka. U incidentu nitko nije ozlijeđen, a nije sudjelovalo niti jedno vozilo. Alkotestom koji je obavila policija utvrđeno je da je razina alkohola u krvi bila viša od dopuštene", napisao je Talijan na svojim društvenim mrežama.

Policijski izvori potvrdili su da je Bagnaia imao "gotovo tri puta više od zakonske granice" prema španjolskom zakonu.

U Španjolskoj se vožnja s više od 0,6 promila alkohola smatra kaznenim djelom, pa će Bagnaia morati na suđenje, a prijeti mu zatvorska kazna od tri do šest mjeseci, rad za opće dobro od jednog do tri mjeseca i novčana kazna.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS FILE PHOTO: MotoGP - TT Assen - TT Circuit Assen, Assen, Netherlands - June 26, 2022 First placed Francesco Bagnaia of Ducati Lenovo celebrates with his trophy on the podium after the race REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Postoji mogućnost da mu se oduzme vozačka dozvola na razdoblje od jedne do četiri godine.

Bagnaia je napisao i da je "naučio lekciju" i poručio svojim navijačima "da nikada ne voze posle konzumiranja alkohola".

Talijan je prošle sezone završio na drugom mjestu u Moto GP prvenstvu, iza Francuza Fabia Quartarara, a trenutno zauzima četvrto mjesto u prvenstvu.