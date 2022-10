Strahonja o velikom propustu: 'Fossati je napravio brutalan prekršaj, vrijeme je za sastanak sudaca'

Sudački ekspert u emisiji Stadion na HTV-u, Mario Strahonja, također smatra kako je Varaždin oštećen zbog toga što Marco Fossati nije dobio direktan crveni karton.

Velika pogreška glavnog suca Ante Čuline dogodila se na samom kraju prvog poluvremena kad je Fossati brutalno startao na nogu Kolarića. Nogometaš Varaždina je mogao doživjeti ozbiljnu ozljedu, ali Čulina je igraču Hajduka dao samo žuti karton, što je jako iznenadilo Strahonju.

- Čulina je mlad i vrlo dobar sudac. I na ovoj utakmici je pokazao da se dobro kreće, da ima jako dobru procjenu prekršaja, no dva puta je pogriješio kod procjene disciplinskih mjera. Najprije Livaji nije pokazao ni žuti karton, a morao je izravnim crvenim kartonom isključiti Fossatija. Taj start ne da je bio za crveni karton, nego je to pod obavezno direktno isključenje. Start je bio grub, brutalan, ulazak Fossatija je pokazao da je imao namjeru napraviti grub prekršaj i začudilo me to da ga Čulina nije isključio - smatra bivši međunarodni sudac.

- No, čak i ako je Čulina pogriješio, VAR soba se morala javiti i sucu dati drugi pregled situacije. Ovakve situacije s VAR sobom su postale prečeste, iz kola u kolo se događaju. Suci u VAR sobi kao da se boje javiti glavnom sucu da je neki faul za isključenje. Mislim da je krajnje vrijeme da Sudačka komisija održi jedan seminar sa sucima na tu temu jer je previše grešaka - kaže 'oko sokolovo'.

