Stiže Ćirin bijeli šal, a sve je počelo jednim pozivom Ivanu Gudelju

Crnogorski grad Ulcinj bit će od 25. do 29. studenoga domaćin nesvakidašnjem sportskom događaju – Ulcinjskom mundijalu prijateljstva. Stižu sportaši iz bivše Jugoslavije, ponajviše nogometaši, koji su osamdesetih postizavali sjajne rezultate. U Ulcinj između ostalih dolaze Zvonimir Boban, Dejan Savičević, Ljubomir Radanović, Ivan Gudelj, Faruk Hadžibegić, Davor Jozić, Ivan Klasnić, Miodrag Kustudić, Nikica Cukrov, Mehmed Baždarević, Ivan Ćurković, Haris Škoro, Radmilo Mihajlović, Ranko Stojić, Rade Zalad, Miloš Bursać, Miloš Đelmaš, Mirsad Fazlagić, Fuad Muzurović, Husref Musemić, Dragi Kanatlarovski, Stanislav Karasi, Dušan Pešić, Rizah Mešković, Dževad Šećerbegović, Blaž Slišković, Enver Marić, Sead Kajtaz, Ante Miročević, Mojaš Radonjić, Dragan Vujović, Dragoje Leković, Rade Bogdanović, Slobodan Marović, Nihad Mujezinović, Nijaz Ferhatović, Miloš Đurković, Dragan Škrba, Josip Čilić, Bane Berjan, Edin Ćurić, Blaž Slišković, Enver Marić, Sead Kajtaz, Ante Miročević, Dragan Škrba, Fahrudin Omerović, Dragi Setinov, Dragiša Binić, Vlado Čapljić, Nikola Nikić, Zlatko Krmpotić, Predrag Jurić, Savo Milošević...

Okrenuo sam 50 brojeva

– Prošle godine sve je krenulo od Ivana Gudelja. Naime, u mojoj obitelji svi su redom veliki navijači Hajduka. Tata me kao malog vodio na Hajdukove utakmice. Prva koju sam gledao bila je utakmica s Waregemom 1986. godine. Inače, Ulcinj je poznat kao grad u kojem ima velik broj navijača splitskog kluba – rekao Pavle Pepđonović, idejni organizator ove sportske priredbe.

Pepđonović je kao klinac igrao košarku, a danas je član Upravnog odbora košarkaškog kluba Budućnost iz Podgorice.

– Kada sam s prijateljem išao na utakmicu Hajduk – Villarreal, bili smo nekoliko dana u Splitu. Imao sam broj Ivana Gudelja koji mi je dao drugi prijatelj pa sam ga odlučio nazvati i pitati ga bi li želio da mu napravimo promociju knjige "Hajdučka priča" i promociju filma "Ivanova priča". Iskreno, bilo me je malo strah kako će reagirati kada ga nazovem, ali sve je prošlo i više nego dobro. Nakon sastanka sve smo se dogovorili. Čak je i datum imao simboliku. Naime, predstavljanje knjige bilo je 11. studenoga, a svi znamo da je Hajduk osnovan 1911. godine. Sljedeći korak bio je privući u Ulcinj što više nogometnih legendi. Nisam poznavao nijednog nogometaša, ali sam odlučio krenuti u nemoguću misiju. Gudelj mi je dao pedesetak brojeva i počeo sam ih okretati. Vjerojatno bih odustao od svega da sam nakon prvih nekoliko poziva dobio odbijanac. No, malo po malo, od nogometnih legendi dobio sam pristanak - rekao je Pepđonović i dodao:

– Želio sam da tu sportsku dramu o Ivanu Gudelju vide i moji Ulcinjani, bio je to jedini razlog zbog kojeg sam želio Gudelja uživo na prikazivanju filma. Rado se odazvao i ponudio još kontakata, od Zorana Vulića, Drage Čelića, Branka Miljuša, kako bi se u Ulcinju okupila nogometna ekipa s kojom je od kraja sedamdesetih i do sredine osamdesetih godina igrao. Bilo mi je to jako drago čuti, a da priča bude bolja, tog se dana u Splitu zatekao i legendarni Mehmed Meša Baždarević. I on je odmah pristao da će doći, tako da se u meni probudila ideja o jednom istinski velikom okupljanju nogometaša koji su obilježili to razdoblje.

Na to prvo okupljanje između ostalih došli su Rizah Mešković, Mehmed Baždarević, Faruk Hadžibegić, Dževad Šećerbegović, Dževad Prekazi, Gregor Židan, Primož Gliha, Miloš Šestić, Dragiša Binić, Stanislav Karasi, Miloš Bursać, Dušan Pešić, Jovica Nikolić, Radmilo Mihajlović, Momir Bakrač, Ljubomir Radanović, Ivica Šurjak i Dejan Savićević.

– U ta tri dana Ulcinj je objeručke prihvatio sve te legende. Taksisti su besplatno vozili, ugostitelji i hotelijeri su besplatno ponudili svoje usluge. Ne mogu opisati emocije koje su se se tada osjećale. Vjerujem da će tako biti i ovog puta – rekao je Pepđonović.

Promocije dvaju filmova

Što se tiče ovogodišnjeg programa, u planu je prikazivanje dokumentarnog filma o Ćiri Blaževiću, te dokumentarnog filma "Više od igre, više od života". Ovisno o vremenu odigrala bi se i revijalna nogometna utakmica legendi. Prisutnima će se nuditi i kava pripremljena u najvećoj džezvi na svijetu koja u Ulcinj stiže iz Sarajeva zahvaljujući najstarijem sarajevskom kazandžiji Nasiru Jabučaru.

14.02.2017., Zagreb - U Muzeju za umjetnost i obrt svecano je otvorena izlozba Poklon s pricom u organizaciji casopisa Story. rPhoto: Davor Visnjic/PIXSELL Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

– U povodu prikazivanja dokumentarnog filma "Ćiro Blažević", posebno za ovu prigodu iz Zagreba stiže poznati Ćirin bijeli šal koji je obilježio Dinamovo osvajanje prvenstva Jugoslavije 1982. godine – zaključio je Pepđonović.

VEZANI ČLANCI