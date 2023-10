Stipe Miočić ogorčen: Osjećao sam se kao da me netko udario u j*ja

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić trebao se 11. studenog na UFC 295 priredbi boriti protiv Jona Jonesa za naslov u teškoj kategoriji. No prvak se ozlijedio na treningu, te je otkazao svoj nastup u Madison Square Gardenu. Četrdesetjednogodišnji Miočić se tjednima pripremao za borbu i naravno da je sada vrlo razočaran što je ostao bez nje.

Putem platforme Only Fans komentirao otkazivanje meča i poručio kako još ne ide u mirovinu, piše Croring.

– Probudila me vibracija mobitela, menadžer mi je javio da je borba otkazana. Osjećao sam se kao da me netko udario u j*ja kada sam saznao – rekao je Stipe Miočić i dodao:

– Nisam mogao spavati ostatak noći. Bio sam uzbuđen zbog borbe s Jonesom. Ozljede se događaju. Nadam se da će biti bolje. Ne znam hoću li se boriti protiv drugog protivnika.

No priredba u New Yorku dobila je novu glavnu borbu i to okršaj za naslov u poluteškoj kategoriji između Jirija Prochazke i Alexa Pereire.

U sunaslovnom meču čeka nas obračun između Sergeja Pavloviča i Toma Aspinalla u dvoboju za pojas privremenog prvaka teške divizije.

Jones je ozlijedio tetivu ramena i prsnog mišića, te mora na operaciju, a nakon toga ga čeka dulji oporavak. Hoće li Miočić ponovno i kada ući u oktogon?

– Ne znam zašto me nisu izabrali, ali prihvaćam odluku. Razumijem da imaju put kojim žele ići. Svaki borac u diviziji je težak protivnik. No ja se definitivno želim boriti protiv najvećeg, a to je Jon Jones – istaknuo je Stipe Miočić i podvukao:

– Nije to bila moja, već njihova odluka. Sve se događa s razlogom. Borba je otkazana i to je s*anje. No i to se događa. Nadam se da je Jones dobro. Želiš li biti najbolji moraš pobijediti najbolje. Hoću svoj pojas natrag, to je moje.

Stipe je zasad ostao bez nastupa, a UFC-ov predsjednik Dana White je izjavio kako nije želio tražiti od Miočića da se bori za privremeni naslov, jer bi to ‘bilo nepošteno prema njemu’.