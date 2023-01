Štimac: Nepravedno sam otišao s klupe Hrvatske u najgorim uvjetima, napravio bih više od Kovača

Igor Štimac (55) posljednje je tri i pol godine izbornik Indije. Istu je funkciju između 2012. i 2013. obnašao u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, o čemu je jučer pričao u Podcastu Inkubator. Otkrio je kakvo je tada bilo stanje u našem nogometu, kao i da su njegovim otkazom i dolaskom Nike Kovača 'radi šnicle žrtvovali tele'. Nije se libio reći ni što misli o Hajduku, za kojeg tvrdi da je postao sekta.

- To su bili najgori mogući uvjeti u povijesti hrvatskog nogometa, vladala je raslojenost, negativizam, čak bi rekao rušilački pohod na kuću nogometa. Izborniku je jako teško raditi u tim uvjetima, sreća da sam ja u tim trenucima bio pribran i da sam u prvih šest utakmica uspio osigurati Hrvatskoj tu drugu poziciju. Na kraju mi je teško jer su ljudi s kojima sam krenuo u projekt “radi šnicle žrtvovali tele” - započeo je.

Upitan je na koga konkretno misli.

- Pa na predsjednika i izvršni odbor koji je tada odlučio prihvatiti moju ponuđenu ostavku, koju nisam ponudio očekivajući da će me smijeniti, već zbog pritiska javnosti, a očekivao sam podršku jer sam ostvario ciljeve koje su mi dali te izborio baraž, a u baražu je Hrvatska uvijek prava, tu vam ni ne treba izbornik. Nepravedno su mi oduzeli pravo na ono što sam zaslužio, a to je da vodim Hrvatsku na velikom natjecanju. Zašto sam rekao da su zaklali tele radi šnicle? Oni su si odlučili kupiti mir s Nikom (op.a. Niko Kovač), al se pokazalo da on tada nije bio taj, a siguran sam da bi ja s tom generacijom napravio nešto više, čak bi se usudio reći da smo imali bolji kadar nego u Rusiji i Kataru.

06.09.2013., Stadion Crvena zvezda, Beograd - Kvalifikacijska nogometna utakmica za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, skupina A, Srbija - Hrvatska. Ivica Olic, Igor Stimac"nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Štimac se potom kritički osvrnuo na rad kluba u kojem je započeo karijeru.

- Ovo danas što Hajduk jeste, to nije Hajduk. Pogotovo s ovom diskriminaturnom odlukom, gdje je potvrđeno, ono što sam ja govorio još prije nekoliko godina, što mnogi govore, a to je da se radi o sekti. S odlukom da ulaznicu za utakmicu može kupiti samo član udruge “Naš Hajduk“, dakle sad je potvrđeno da se ne radi o narodnom klubu, to više nije Hajduk - zaključio je.