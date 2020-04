Stigao dan rastanka! Bjelica je zaslužio gospodski oproštaj

Došao je i taj dan, neki su ga nazvali i dan D, kada bi se trebali sastati čelnici Dinama i još uvijek aktualni trener Dinama Nenad Bjelica.

Dan je to u kojem bi trebalo početi “razdruživanje” jer je prilično jasno da dalje više ne mogu zajedno.

No možda to neće biti i zadnji dan, možda to tek bude dan A, u kojem će početi razgovori, u kojem će svaka strana na stol staviti svoje ideje o razdruživanju i mirnoj reintegraciji (odšteti), a nije isključeno da će se tražiti pokoji dan time-outa, iako je moguće da sve bude i brzo gotovo, kao što su se brzo dogovorili kad je dobio poziv Zdravka Mamića i dojurio u Dinamo.

Vratio je navijače na tribine

No, kako bilo, ne vidimo način da se suradnja nastavi i Dinamo će, kad se jednog dana nastavi rad na travnjacima, krenuti s drugim trenerom, po svemu sudeći Igorom Jovićevićem, dosadašnjim trenerom B momčadi.

Dinamo će se oprostiti od Bjelice, od trenera koji je napravio sjajne stvari od tog svibnja 2018. godine kada je preuzeo klupu plavih. I zauvijek će ostati zapamćen po onome što je napravio u tom razdoblju.

Ostat će upisan u povijest kao trener koji je nakon 49 godina čekanja odveo Dinamo u europsko proljeće, bili su to najljepši dani za navijače plavih. Da, bilo je i prije velikih utakmica, pa i većih suparnika od tih protiv kojih je Bjelica maestralno vodio Dinamo u Europskoj ligi, ali bilo je i puno manjih pa Dinamo nije uspijevao proći skupinu i dočekati proljeće.

Bjeličin je Dinamo u skupini u kojoj su bili Fenerbahçe, Anderlecht i Spartak Trnava bio pobjednik, otišao u proljeće. I tamo izbacio Viktoriju Plzenj, stigao do osmine finala i dviju “knap” utakmica protiv Benfice, od koje je ispao u lisabonskim produžecima.

Ispalo je tako i bolje za plave što nisu prošli Young Boyse u kvalifikacijama za Ligu prvaka iako su nešto manje zaradili. No vratilo se nogomet u Maksimir, vratili su plavi igrači i Bjelica navijače. A onda sezonu kasnije ušli u Ligu prvaka i do posljednje minute bili su “živi”, imali su u rukama prolazak skupine u kojoj su još bili Manchester City, Atalanta i Šahtar. I uvijek ćemo žaliti za tom utakmicom s ukrajinskim velikanom, imali su plavi 3:1 samo nekoliko minuta prije kraja i na koncu s 3:3 ispali. No napravio je Dinamo velike stvari, a Bjelica je kao najveću istaknuo:

– Naša je najveća pobjeda povratak navijača u Maksimir.

Bili su to dani kad se u redovima od zore čekalo da se otvore blagajne za europske utakmice.

Svi ti rezultati Dinama, ali i njegove igre podignuli su i ugled maksimirskog kluba, ali i vrijednost igrača. Malo tko je od nas baš jako vjerovao u igrače kao što su Petković, Oršić, Dilaver, Kadzior... a on je, zajedno sa svim ostalim plavim dečkima, složio sjajnu momčad.

Uspio je održati dobru atmosferu u svlačionici koja je bila prepuna igrača, nije bilo nikakvih pretjeranih iskakanja, izražavanja nezadovoljstva.

Uveo je i novost u naš nogomet, nitko prije njega nije od utakmice do utakmice promijenio svih 11 igrača, a on je i s tim rotacijama uvjerljivo osvojio naslov prvaka. Odnosno dva, jer i ovo prvenstvo, kad i ako bude nastavljeno, može se njemu pripisati jer je odmakao 18 bodova drugoplasiranoj Rijeci.

Digao Olma, Petka, Oršića...

Kod njega je Dani Olmo sazrio kao igrač i prodan je za 20 milijuna eura, što će možda još znatno narasti s bonusima, kod njega je Livaković postao prvi vratar reprezentacije, Petković je postao reprezentativac, kao i Oršić, bio je i Perić na Dalićevoj listi dok se nije ozlijedio.

I mogli bismo sad nabrajati još puno toga dobroga što je napravio Bjelica. Uz to što je imao minimalni broj “kikseva”, ostat će upisan zlatnim slovima. I zato se, ako se već od njega Dinamo mora ili želi rastati, to treba napraviti na gospodski način.