United opet slavi, City opet gubi: Crveni vragovi šokirali Guardiolu u četiri minute

U mančesterskom derbiju, susretu 20. kola engleske Premier lige, nogometaši Manchester Uniteda su na svom Old Traffordu svladali Manchester City 2-1. Bila je to deveta pobjeda u nizu Uniteda u svim natjecanjima, Premier liga, FA kup i Liga kup, dok je City izgubio drugi put za redom. Sve je moglo biti drugačije jer je City vodio 1-0 do 78. minute, ali je domaći sastav s dva brza gola Brune Fernandesa i Rashforda okrenuo rezultat i pobijedio.

Utakmica je otvorena dosta oprezno, posebno od strane Cityja koji je u prvih 45 minuta dominirao posjedom, ali nije stvorio ni jednu opasnu situaciju pred De Geeom. Na drugoj strani u uvodnom dijelu dvoboja zaprijetio je Bruno Fernandes, dok je kasnije tijekom prvog dijela dva puta mogao i morao bolje reagirati Rashford.

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova, a u sličnom ritmu je tekla utakmica u drugom dijelu. No, Manchester City je ipak, polako, pojačavao gas i bio sve okomitiji u svojoj igri. Počele su se događati i prve šanse od strane Cityja koji je poveo u 60. minuti, prilikom prvog udarca u suparnički okvir vrata.

Manchester United's Bruno Fernandes celebrates scoring his side first goal to level the score at 1-1 as Manchester City players appeal to referee Stuart Attwell during the Premier League match at Old Trafford, Manchester.

De Bruyne je probio stranu te lijepo ubacio, a u skoku je dobro reagirao Jack Grealish te je glavom pogodio za 1-0.

Prilično mirno potom je City čuvao prednost do 78. minute kada se dogodila vrlo zanimljiva situacija. Casemiro je poslao dubinsku loptu prema Rashfordu koji je bio u zaleđu. No, Rashford nije dirao loptu do koje je prvi došao Bruno Fernandes i lijepo naciljao za 1-1.

Samo nekoliko minuta kasnije, u 82., domaćin je poveo na opće oduševljenje. Garnacho je ubacio pred gostujuća vrata gdje je nečuvan bio Marcus Rashford koji iz blizine lako daje gol za pobjedu. Bila je to sedma utakmica u nizu kako je Rashford bio strijelac na utakmicama Manchester Uniteda.

Manchester United's Marcus Rashford celebrates scoring their second goal with teammates

City je ostao na drugom mjestu ljestvice te ima pet bodova manje od vodećeg Arsenala, dok se United ovim slavljem približio gradskom rivalu na samo bod zaostatka.

U nedjelju su na rasporedu utakmice Chelsea - Crystal Palace, Newcastle - Fulham i u londonskom derbiju Tottenham - Arsenal.