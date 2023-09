Srednjoškolci i studenti protiv Dinama: 'Zadnji put su se spašavali kod nas u Gajnicama'

U srijedu od 15.30 sati u zagrebačkim Gajnicama i Stenjevcu sve će stati, jer na igralištu NK Ponikve u 1/16 finala kupa gostuje Dinamo.

Karte za utakmicu planule su u dva dana, a kako i ne bi kad će na travnjaku snage odmjeriti dva omiljena kluba u tom zapadnom dijelu Zagreba.

Trener Ponikvi, legenda zagrebačkog nogometa Hrvoje Pipinić, smatra da njegova momčad nije bez šanse, nada se da Dinamu mogu postati novo Dugo Selo ili Naftaš-Ivanić, unatoč tome što je godišnji budžet Dinama otprilike 300 – 350 puta veći. U Maksimiru godišnje raspolažu sa 60-ak milijuna eura, a u klubu iz Gajnica sa 150 – 200 tisuća eura.

– Svjesni smo mi te razlike, kao i činjenice da je Dinamo apsolutni favorit. No vjerujemo u čudo. U mojoj momčadi redom su sve školovani igrači, 70 posto njih igralo je juniorsku prvu ligu za Dinamo, Lokomotivu, Goricu, Rudeš, Inter... Momčad nam je jako mlada, većina dečki studira, a neki i rade, poput iskusnog Vlade Berića koji je zaposlenik Rimac Automobila – opisao nam je Pipinić.

Zanimljivo, Dinamo je kod Ponikva u Kupu gostovao i prije devet godina, završilo je 2:1 za plave, a na klupi je također bio Pipinić.

– Kad smo nedavno bili u Dinamu na sastanku uoči utakmice, zezali smo ih da smo sad još opasniji, jer tada smo bili u 4. ligi, a sada smo trećeligaši. Tada se Dinamo jedva provukao, jer rano smo poveli golom Klarića, Henriquez je u prvom poluvremenu zabio za 1:1, a onda je Vukojević potkraj utakmice zabio za 2:1. No bili smo jako dobri, Dinamo se doslovno spašavao u zadnjim minutama utakmice, kod zadnjeg kornera čak nam je i golman išao naprijed. Nadam se da možemo tako neizvjesnu utakmicu odigrati i sada. Meni i mojim igračima ovo je najlakša utakmica, neka uživaju, neka daju sve od sebe, pa što bude.

Zanimljivo, Pipinić je Dinamo već jednom rušio, i to kao prvoligaški igrač. Dok je igrao za Mladost 127, 12. listopada 1996. slavio je u Maksimiru 3:2.

– Vodili smo 2:0 pa je Dinamo stigao na 2:2. Desetak minuta prije kraja imali smo slobodnjak, lopta je prevarila Ladića i Zgrablić je zabio za pobjedu – prisjetio se trener Pipinić.

Kao igrač Mladosti 127 završio je Pipinić u naslovnim tekstovima japanskih novina, a sve zbog tadašnjeg igrača Dinama Kazuyoshija Miure.

– Prvu utakmicu za Dinamo igrao je u Suhopolju, a baš sam ga ja čuvao. Cijelu utakmicu gotovo nije taknuo loptu, a poslije utakmice japanski su me novinari pitali kakav je Miura. Rekao sam: "Takvih napadača u Hrvatskoj ima koliko hoćete." Bili su u šoku, pitali se što to pričam o njihovoj zvijezdi. No ubrzo su Miuru otjerali iz Maksimira, a moje riječi pokazale su se točnima. Zbog Miure sam završio i na pročelju tramvaja broj 13. Naime, fotografija našeg duela te je godine krasila trinaesticu – prisjeća se Pipinić, koji je u Ponikvama već 20-ak godina, a sad je trener, ali i predsjednik.

A kakve će biti premije u slučaju pobjede? Hoće li biti dvostruke?

– Polako, sve ćemo se lako dogovoriti ako pobijedimo - smije se.

Sportski direktor Ponikva je pak još jedan poznati prvoligaški igrač, Siniša Jozić, koji je igrao za Šibenik, Inker, Lokomotivu..., a šest je mjeseci bio i dio momčadi Hajduka, i to u vrijeme dok su u svlačionici bili i Štimac, Deranja, Srna, Asanović, Miše...

Hoće li vas Dinamo podcijeniti?

– Uvjeren sam da malo i hoće, ali to je normalno. Teško je očekivati da će ići baš sto posto kad im je 4 dana nakon nas derbi s Hajdukom. Mi bismo htjeli da Dinamo igra s prvih 11, da igraju Petković, Ademi i svi najjači, no i 22. igrač Dinama vrhunski je igrač. Pa drugu postavu Dinama čine Halilović, Mihajličenko, Drmić, Kulenović, to je za nas možda još i opasnije jer oni će jače gristi, da se dokažu Jakiroviću – uvjereni su sportski direktor Jozić i trener Pipinić.

Prije devet godina najbolji igrač kup utakmice Ponikve – Dinamo (1:2) bio je vratar domaćih Antonio Orlović, koji je sada pomoćni trener.

– Neka se ponovi takva utakmica, igrali smo pred više od 2000 ljudi, na drugoj strani Pjaca, Ćorić, Machado, Ibanez, Henriquez, Antolić, Andrijašević... Malo smo imali tremu prije utakmice, ali nestala je kad je sve krenulo. Sportaši smo, vjerujemo i ovaj put u čudo. Teren će njima biti težak, mi smo naviknuti na njega, to nam je prednost – kaže Orlović.

Zanimljivo, većina igrača Ponikvi inače su dinamovci. Ali sigurno neće imati milosti prema svom najdražem prvoligašu...

– Jako smo mladi, u prvoj momčadi imamo nekoliko juniora, priključujemo i dva kadeta. Za Dinamo će u kadru biti i dva srednjoškolca, ali neće imati problema s ispričnicama za školu. A i dečki koji rade lako su dobili ispričnice s posla, ne igra se svaki dan s Dinamom – pričaju nam Jozić i Orlović, pa dodaju:

– Imamo puno dobrih igrača, na primjer golman Bruno Bermanec branio je za U-20 reprezentaciju, a napadač Mihael Đopar bio je igrač Gorice. Nismo profesionalci, ali imamo puno dobrih igrača. Pokazat ćemo to i protiv Dinama, nadamo se.

A koliko su Ponikve ustvari važan zagrebački klub, shvatite već ulaskom u trofejnu sobu, na čijim su zidovima fotografije brojnih poznatih nogometaša, bivših reprezentativaca i legendi zagrebačkog i hrvatskog nogometa. Tako su dres Ponikvi u jednom dijelu karijere nosila i dvojica bivših kapetana Dinama – Milan Badelj i Domagoj Antolić, potom Bogadi, Štrok, Bule, Hucika, Mujdža, Bogdanović, ali i malonogometne legende poput Grdovića, Pavlica, Čivraga.

Sportski direktor Jozić otkrio nam je i fascinantan podatak da su čak sedmorica osvajača prvog hrvatskog Kupa s Inkerom u jednom dijelu karijere nosila dres Ponikvi – Bronić, Vidak, Joksović, Knez, Brlek, Kučko i Marjanović.

Inače, Ponikve su po broju djece među tri najmnogobrojnija kluba u Zagrebu. U omladinskim kategorijama čak je 500 igrača, kaže nam voditelj škole nogometa Tomislav Orehovec, pa smo sigurni da će u budućnosti klub iz Gajnica stvoriti još pokojeg Badelja ili Antolića. A u širem kadru Dinama i sada je jedan ponikvaš, talentirani 18-godišnji veznjak Luka Vrbančić.