Srbe razljutio potez hrvatske reprezentacije, smeta ih što se nismo dogovorili

Španjolska je velesila u mnogim sportovima, pa tako i u vaterpolu, i pobijediti takvu reprezentaciju nije mala stvar. Pošlo je to za rukom izabranicima Ivice Tucka u polufinalnom dvoboju završnog turnira Svjetske lige u Beogradu i to sa 10:8. Rezultat sugerira relativnu izjednačenost, pa i ravnopravnost, no hrvatski su igrači u subotu na Tašmajdanu odigrali toliko dobro, da furija nije imala nikakvih izgleda. Na poluvremenu je bilo 8:3 za naše, a u 22. minuti 10:6. Tek su u samoj završnici utakmice Španjolci stigli do koliko-toliko podnošljivijeg poraza, ali finalist se naslućivao još zarana, bila je to - Hrvatska.

U finalu čeka Srbija

Cijela je naša vrsta, koja je jučer, čini se, nastupila u najjačem mogućem sastavu (u gledalištu su ostali Krapić i Bašić), odigrala sjajno, ali posebno priznanje treba odati našem vrataru Marku Bijaču koji je ukrotio čak 16 udaraca španjolskih napadača. I zbog toga je, prirodno proglašen najboljim igračem utakmice.

Očekivano naši će se vaterpolisti u današnjem finalu u 16.45 sati sučeliti sa Srbijom. Za zlato, ali i nešto možda još važnije - za izravan nastup na OI u Tokiju 2020. godine. Srbija je, naime, u drugom polufinalu nadjačala Australiju sa 16:11.

Mi smo se sa Srbima već sučelili u skupini - i izgubili s 10:11, ali finale je nešto drugo, psihološki puno teže i za jedne i za druge, pa makar se igralo pred četiri-pet tisuća srpskih navijača. Ali je činjenica da će opet o najvišem postolju odlučivati dvije posljednjih godina najjače reprezentacije: olimpijski pobjednici Srbi i svjetski prvaci Hrvati.

Bitno se malo odmoriti

- Otvorili smo utakmicu na fantastičan način, mentalno i psihički pripremljeni, držali se svega onoga što smo dogovorili. U jednom trenutku smo ušli u malo zasićenje uvjetovano umorom, no morate razumjeti da ovo nije normalan ritam. Sada je bitno, odmoriti se i regenerirati se. Znamo što je u svjetskom vaterpolu Srbija, ali gdje ćete većeg zadovoljstva nego igrati na Tašmajdanu za takav ulog, za Tokio, protiv jedne takve reprezentacije. To je ono za što se trenira, živi i sanja. Tako ću dočekati utakmicu i siguran sam da ću to prenijeti i na svoje momke i da ćemo u finalu dati sve od sebe da budemo bolji. A ako ne uspijemo, Bože moj, to je sport. No, ja vjerujem da imamo dobre izglede za pobjedu - nije skrivao optimizam izbornik Tucak.