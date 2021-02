Split želi dovesti Acu Petrovića, na potezu su njegovi poslodavci Brazilci

Nakon niza neuspjelih razgovora s trenerima kojima su nudili angažman do kraja sezone, što niti jedan nije htio prihvatiti, iz Košarkaškog kluba Split krenula je priča da bi ime njihova sljedećeg trenera mogla biti prava bomba. Štoviše, predsjednik Nadzornog odbora Domagoj Maroević krenuo je u akciju i nazvao brazilskog izbornika Aleksandra Petrovića (62) i kada bi se takvo što realiziralo to bi doista bila "bomba" na domaćoj košarkaškoj pozornici.

Da se pita samo Acu, vjerujemo da bi on već bio u Splitu jer on voli takve izazove. Uostalom ionako je etiketiran kao ekspert za "potpaljivanje" momčadi u najkraćem mogućem roku što je ovom Splitu itekako potrebno. Osim toga, vjerujemo da bi njemu taj angažman i prijao, pa čak i na tako kratku dionicu na što oni s kojima se prije njega razgovaralo nisu pristajali. A nisu djelom i zbog toga što ne žele na kraju sezone biti tretirani kao potrošena roba, za slučaj da ne osvoje naslov prvaka. A ako bi imali zajamčeni ugovor na duže razdoblje onda bi i u slučaju raskida bili u prilici iz toga izvući barem materijalnu zadovoljštinu.

Rekosmo, da se pita samo Acu, on bi već razgledao stanove u blizini Gripa, a ne bi bio u kolumbijskom Caliju gdje ga čekaju posljednje dvije kvalifikacijske utakmice (Panama, Paragjva) s reprezentacijom koja se već kvalificirala. No, u ovoj priči se nešto pita i njegova poslodavca Brazilski košarkaški savez. A njih zacijelo najviše zanima koliko bi trenerski posao u klubu iz Splita remetio njihova izbornika koji u taj isti Split treba doći s reprezentacijom Brazila i boriti se za odlazak na Olimpijske igre.

Bivši hrvatski izbornik dovoljno je mudar i spretan da vođenje žutih iskoristi za pridobijanje simpatija tamošnjih košarkaških kibica u kojima bi on i njegov Brazil imali navijače sve do susreta s Hrvatskom. No, jedna od prepreka bi mogao biti nadnevak završetka HT Premijer lige (prvi tjedan u lipnju) koji se preklapa s početkom priprema brazilske reprezentacije za olimpijske kvalifikacije. No, takav problem može imati i hrvatski izbornik Veljko Mršić koji sa svojim Zadrom također može završiti u finalu domaćeg prvenstva i voditi u njemu pet utakmica.

Osim što bi to bio dobar potez za klub s Gripa, taj bi angažman pridonio i zanimljivosti na domaćoj klupskoj sceni na kojoj bi se razvio izniman rivalitet između Ace Petrovića i njegova bivšeg igrača, danas Zadrova trenera Veljka Mršića. Osim što bi se njih dvojica, kao treneri Splita i Zadra, borili za naslov prvaka Hrvatske (zajedno s Jovanovićem i Cibonom), Aco i Veljo bi se kačili i hrvali kao izbornici reprezentacija koje će odlučivati o olimpijskom kvalifikantu. Jer, uz Njemačku, upravo se Brazil čini najvećom hrvatskom preprekom za odlazak u Tokio.

A zamislite samo ovaj scenarij, da Aco sa Splitom osvoji naslov prvaka i da onda u taj isti Split dođe s reprezentacijom Brazila? Bila bi to uistinu priča zavidne dramaturgije.