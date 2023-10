Spavao je na ulici i jeo iz kante za smeće pa postao legenda, prvak i milijunaš iz Las Vegasa

WBC svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury pobijedio je bivšeg UFC borca Francisa Ngannoua podijeljenom odlukom sudaca u borbi bez naslova u Saudijskoj Arabiji koja je umalo izazvala jedno od najvećih iznenađenja u boksu. Fury, neporaženi nositelj jednog od najprestižnijih pojaseva u boksu, za dlaku je izbjegao prvi poraz od 37-godišnjeg protivnika koji nikada prije nije profesionalno boksao.

Ngannou je inače legenda borilačkog sporta, a napustio je svoj teškaški pojas svjetskog prvaka nakon spora oko ugovora s UFC-om i izašao je iz tog udruženja u siječnju ove godine. Međutim, njegov put do zvijezda bio je vrlo trnovit, Kamerunac se morao krvavo izboriti za svaki cent.

Odrastao je uz samohranu majku i bio je prisiljen raditi teške poslove u dobi od deset godina. Pokušavao je pomoći svojoj obitelji tako što je radio na izvlačenju pjeska u Africi i sedam godina je jačao mišiće i volju da se izvuče iz cijelog tog pakla. Jeo je hranu iz smeća, pio je prljavu vodu dok je prelazio pustinju Saharu i 14 mjeseci je trajao njegov put nade i sna o boljem životu.

Kao imigrant je za boljim životom otišao u Francusku

- Nikad nisam želio postati MMA borac, otišao sam u Francusku i u to vrijeme sam htio postati boksač, jer sam pomalo boksao kod kuće u Kamerunu. Bilo je teško jer nisam znao nikoga u Francuskoj, nisam imao novca, pa sam spavao po ulicama bez novaca i pokušavao preživjeti. Meni je MMA priča počela kao zabava. Imao sam vremena trenirati i tome sam se posvetio. Stvari su razvijale vrlo brzo i pitali su me da li bih se borio. Rekao sam da bih – hajde da to uradim. Nisam ni shvatio koliko sve brzo ide dok trener nije došao i rekao: ‘Imamo za tebe ugovor sa UFC-om - ispričao je Ngannou svojevremeno za britanski The Sun.

Ugovor sa UFC-om potpisao je 2015. godine i nakon toga doživio meteorski uspon. Čekao je šest godina prije nego što je nokautirao našeg borca Stipa Miočića, borilačku legendu, te postao teškaški prvak svijeta koji je završio avanturu u UFC-u s omjerom od 17 pobjeda i tri poraza, od čega je jedan bio baš od Stipe Miočića.

Nakon što je pio prljavu vodu da ne umre od žeđi, danas živi kao milijunaš i ima raskošnu rezidenciju u Las Vegasu.