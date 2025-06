Govorilo se da Real Madrid želi Antu Budimira, a sada je otkrivena prava istina: 'Normalno da pitaju'

Španjolski prvoligaš Osasuna zaprimio je službene upite za hrvatskog napadača Antu Budimira, no ne iz Real Madrida, kako se nagađalo, potvrdio je sportski direktor kluba Braulio Vázquez.

"Normalno je da te pitaju za igrača koji je zabio 21 gol. Bilo je upita za Budimira", rekao je Vázquez na konferenciji za novinare u Pamploni.

Budimir je prošle sezone bio treći strijelac La Lige, odmah iza Roberta Lewandowskog i Kyliana Mbappéa. Iako nije otkrio koji su klubovi pokazali interes, Vázquez je odbacio špekulacije o Real Madridu: "Ne, Real Madrid nije zvao."

Osasuna je u listopadu 2023. produžila ugovor s Budimirom do 2026., a tada je klub objavio kako odštetna klauzula iznosi 20 milijuna eura. Posljednjih dana pojavile su se informacije da je ona snižena na osam milijuna, no iz kluba to nisu željeli komentirati.

"Naši glavni igrači imaju ponude, ali klub stoji pri tome da se poštuju ugovori i klauzule", rekao je Vázquez te dodao kako im je prioritet zadržati postojeći kadar, a ne pojačanja.