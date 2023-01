Španjolci pišu kako je Modrić izgubio mjesto lidera Reala: Ancelottiju nije teško riješiti se Luke

Real Madrid odigrao je bez pogodaka derbi kola protiv imenjaka iz Sociedada, a Luka Modrić odigrao je zadnjih 15-tak minuta nakon teškog dvoboja u Kupu kralja protiv Athletica iz Bilbaoa. Hrvatski kapetan je odradio 120 minuta na San Mamesu, a ovog puta je imao manju minutažu poslije nagomilanog umora.

- Modrić je u utakmici kupa ostavio zadnju trunku energije. Začudo, Real Madrid imao manji posjed lopte. Ancelotti je ostavio Modrića na klupi nakon iscrpljujućih 120 minuta. Nije mu više teško riješiti ga se. Ponovno je otkrio Danija Ceballosa. Bezuspješno je pokušao povesti zadnji napad bijelih do pobjede - komentar je Marce.

Madridski list As dodaje da ulazak Luke Modrića u igru nije podigao razinu prezentacije Reala, dok Mundo Deportivo ističe da je donio svježinu u Realovu momčad, no da to nije bilo dovoljno za njegovu ekipu u ovom susretu osim neriješenog rezultata i jednog boda.

Barcelona je novim kiksom kraljevskog kluba pobjegla na opipljivu prednost i sada imaju pet bodova prednosti ispred najljućeg rivala.