Šokantno priznanje Đokovićevog oca: Doktori su mi dali jedan posto šanse da ću preživjeti

Srpski tenisač Novak Đoković trenutačno igra US Open, u polufinalu ga čela domaći tenisač Ben Shelton, a u medijima je pažnju "ukrao" njegov otac Srđan.

Naime, nedavno je gostovao u emisiji televizije K1 "Preživeli" gdje je govorio o obiteljskim financijama, ali i teškom životu koji je prošao:

- Novak do svoje 17. godine nije bio upoznat s time kakve smo probleme imali oko financiranja njegove teniske karijere. Tada je saznao da su svi lokali koje smo imali u stvari iznajmljeni, kao i stanovi u kojima smo živjeli, ali zato je on i uzor tom trećem svijetu, jer je od samog početka bio normalan dječak. Mi smo obična srpska obitelj koja nije imala nikoga iza sebe, osim nekoliko prijatelja koji su bili zaista fantastični i zahvaljujući njima, uspjeli smo izgurati sve do kraja. To su bili veliki stresovi. Godinama nisam spavao, pa se to na kraju odrazilo na moje i suprugino zdravlje. Dijana je prije jedno 12 godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema, a ja prije devet - rekao je Srđan Đoković pa dodao:

- Imao sam sepsu krvi, vodu u plućima, dvije bakterije... Doktori su mi mjesec dana davali jedan posto šanse da ću preživjeti. Da me nisu prebacili u München, teško da bih preživio, jer nije bilo uvjeta za preživljavanje kod nas.