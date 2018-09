Šok za vaterpoliste! U četvrtfinalu ispali od Australije

Hrvatski vaterpolisti nisu se plasirali u polufinale Svjetskog kupa u Berlinu nakon što su u petak u četvrtfinalu neočekivano izgubili od Australije sa 8-9 (1-1, 4-4, 2-2, 1-2).

Hrvatska se je mučila protiv Australije cijeli susret. U trećoj četvrtini ukazala se nada da su "barakude" napokon pronašle recept za "morske pse", jer je Hrvatska prvi puta imala dva gola prednosti (7-5).



No, Australci, koje vodi izbornik Elvis Fatović, nisu se obeshrabrili, već su uspjeli doći do preokreta i početkom posljednje četvrtine poveli su 8-7. Ni to nije "razdrmalo" hrvatske vaterpoliste, i dalje su "barakude" bile neučinkovite u napadu, nisu iskorištene tri prilike sa igračem više. Ipak, minutu i 14 sekundi prije kraja susreta Hrvatska napokon uspijeva realizirati igrača više, Josip Vrlić pogađa za izjednačenje 8-8.

No, uslijedio je novi šok, 59 sekundi prije kraja Joe Kayes zabija svoj treći pogodak na utakmici i donosi pobjedu Australiji. I tako je Elvis Fatović prvi puta kao izbornik Australije pobijedio svog sina Lorena, koji je zabio samo jedan gol iz pet pokušaja.



Kod Hrvatske najefikasniji je bio Josip Vrlić sa tri gola, Javier Garcia zabio je dva, a Loren Fatović, Luka Lončar i Anđelo Šetka po jedan. Reprezentaciju Australije predvodio je Joe Kayes sa tri pogotka, a Lachlan Edwards zabio je dva.



Naši vaterpolisti će igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, dok će Australija u subotu u polufinalu igrati s pobjednikom susreta Njemačka - Južna Afrika, u kojem su Nijemci veliki favoriti.





Četvrtfinale:

Mađarska - SAD 10-8

Hrvatska - Australija 8-9

Srbija - Japan večeras

Njemačka - Južna Afrika večeras