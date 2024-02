Šok u 93. minuti! Real ispustio pobjedu u gradskom derbiju

U velikom gradskom derbiju Real Madrid i Atletico Madrid su na stadionu Santiago Bernabeu pred 76.732 gledatelja odigrali 1-1 nakon što su gosti izjednačili u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to četvrti "El Derbi Madrileno" ove sezone, pri čemu treći u manje od mjesec dana. U rujnu je Atletico u ligaškom ogledu slavio sa 3-1, potom je Real sredinom siječnja pobijedio sa 5-3 nakon produžetaka u polufinalu Superkupa, da bi se "Rojiblancosi" osvetili 18. siječnja u četvrtfinalu Kupa kralja eliminiravši Real Madrid sa 4-2, također nakon produžetaka. Ovoga puta završilo je 1-1.

GALERIJA Nevjerojatan preokret Reala! Čudesni Bellingham 'kraljevima' donio novu pobjedu (1:2)

"Kraljevski klub" je poveo golom Brahima Diaza u 20. minuti. Diaz nije trebao startati od prve minute, međutim nakon što se za vrijeme zagrijavanja ozlijedio Vinicius Junior, mladi španjolski veznjak je dobio priliku koju je sjajno iskoristio.

Domaćin je u nastavku susreta imao još nekoliko prilika i mogao je ranije zaključiti susret, ali nije uspio. Gosti su u 48. minuti prvi put zatresli suparničku mrežu. Antoine Griezmann je ubacio iz kornera, a Stefan Savić glavom pogodio za 1-1. Međutim, sudac Jose Sanchez je poništio gol nakon asistencia VAR-a jer je Saul ometao golmana Andrija Lunina. Ipak, Atletio je uspio izjednačiti u trećoj minuti sudačke nadoknade. Savić je ubacio jednu dugačku loptu, Memphis Depay je prebacio loptu do Marcoa Llorentea koji je glavom kraj zbunjene Realove obrane zabio za 1-1. Hrvatski kapetan Luka Modrić je za Real zaigrao od 76. minute.

VEZANI ČLANCI:

U ranije odigranom susretu skorašnji suparnik zagrebačkog Dinama u Konferencijskoj ligi, Real Betis je pred 53.000 gledatelja odigrao 1-1 protiv Getafea. Bila je to nervozna utakmica sa skoro 30 prekršaja i čak 11 žutih kartona. Gosti su poveli u osmoj minuti golom Masona Greenwooda iz jedanaesterca kojeg je skrivio Abner. Jaime Mata je u 23. minuti bio korak do izjednačenja, no pogodio je stativu. Ipak izjednačio je Isco, također iz kaznenog udarca u 35. minuti.

U nastavku susret je bilo nekoliko zanimljivih situacija na obje strane, ali ne i golova. Zanimljivo, utakmica je trajala ukupno 108 minuta, odigrano je po devet minuta nadoknade u oba poluvremena. Domaći sastav više od rezultata brine ozljeda Isca, koji je zamijenjen u 82. minuti utakmice i šepajući je napustio teren.

Betis je ovim rezultatom zadržao osmu poziciju sa 35 bodova, dok je Getafe dvije stepenice niže sa 30 bodova. Rela Betis i Dinamo uskoro će igrati u 16-ini finala Konferencijske lige. Plavi prvu utakmicu igraju u Sevilli 15. veljače, a uzvrat je sedam dana kasnije u Zagrebu.

VEZANI ČLANCI:

Celta Vigo je na gostovanju pobijedila Osasunu sa 3-0 upisavši prvu pobjedu u posljednja četiri kola. Gosti su poveli u 24. minuti nakon brze kontre koju je u pogodak pretvorio Jorgen Strand Larsen na asistenciju Lucasa de la Torrea. Samo minutu kasnije zamijenili su uloge. Larsen je bio asistent, a De La Torre je pogodio za 2-0. Konačnih 3-0 postavio je Anastasios Douvikas u sudačkoj nadoknadi utakmice. Za Osasunu je hrvatski napadač Ante Budimir odigrao cijeli susret. Osasuna se nalazi na 12. mjestu sa 26 bodova, dok je Celta na 16. poziciji sa 20 bodova, tri više od zone ispadanja. U prvom nedjeljnom susretu Villarreal i Cadiz su odigrali 0-0.

Na vrhu ljestvice je Real Madrid sa 58 bodova, dok je Girona druga s dva boda manje. Barcelona je treća sa 50 bodova, dok Atletico na četvrtoj poziciji ima 48 bodova.

VIDEO Luku Modrića mali korak dijeli od toga da napravi nešto što nitko nikada nije u povijesti Reala