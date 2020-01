So smijenio Firouzju

U 4. kolu 82. "Tata steel turnira" na kojem u glavnoj skupini sudjeluje 14 šahista s vrha svjetske rejting liste svjetski prvak Norvežanin Magnus Carlsen (2872) zabilježio je i četvrti uzastopni remi.

Kao crni protiv Nizozemca Jordena Van Foreesta već u otvaranju žrtvovao je pješaka za inicijativu i dugo pritiskao suparnika. No, Nizozemac je na vrijeme vratio pješaka i pojednostavnio poziciju u kojoj se Carlsen morao pomiriti ponavljanjem pozicije.

Na vrhu ljestvice došlo je do smjene nakon što je Amerikanac Wesley So briljantnom igrom u završnici iskoristio prednost lovačkog para i Irancu Alirezi Firouzji nanio prvi poraz. Odlučena je još jedna partija u kojoj je Rus Vladislav Artemiev u jednakoj poziciji dočekao grubu grješku Bjelorusa Vladislava Kovaleva i žrtvom kvalitete došao do neobranjivog matnog napada. Sve ostale partije završene su podjelom boda, pri čemu ih je nekoliko bilo kraće od 30 poteza.