Slovenska NBA zvijezda ljutita: U životu mi se ovo još nije dogodilo

Slovenac Luka Dončić izabran je za najboljeg novaka prošle sezone u NBA ligi. Svečanost se održala u Santa Monici u Kaliforniji, nakon koje je krenuo kući na odmor.

Luka je rezervirao karte za let u Europu, ali je doživio veliku neugodnost kada je stigao u zračnu luku. Dvadesetogodišnji Slovenac je to iskustvo opisao u poruci na Twitteru.

Never been treated so poorly before by an airline. Booked business travel for me and my family and @lufthansa will not honor our tickets. We’ve been reassigned to Economy class, no idea why and they gave us back only the 20% of our money from the business ticket. 🤦‍♂️ thank you!