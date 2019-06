Sve se nema, a odbija se laka lova: Mogao je u sekundi uzeti 10 tisuća kuna, nije htio!

Kada ste sportaš visok gotovo dva metra, a quaterback Carolina Panthersa Cam Newton doista je gotovo toliki (196 cm), nije ugodno putovati desetak sati iz Pariza prema Sjedinjenim Američkim Državama u skučenoj poziciji.

Upravo je iz tog razloga Newton zamolio jednoga suputnika u zrakoplovu da zamjene mjesta, međutim kada pristojno upućena molba nije pomogla, američki nogometaš posegnuo je za novčanikom kako si ishodio bolju pregovaračku poziciju.

Na njegovu žalost, ponuđenih 1,500 dolara (10 tisuća kuna) nije smekšalo gospodina u sjedalu s više prostora za noge, pa se Newton pokisao vratio na svoje mjesto.

Biste li se vi odrekli komocije u zamjenu za novac dostatan sasvim pristojna ljetovanja na Jadranu, to najbolje znate sami, ali na kraju možemo istaknuti da je većina korisnika Twittera ostala šokirana odlukom neumoljivog gospodina.

Neki su u šali istaknuli da bi za taj novac ostatak leta proveli i na podu, a situacija koju je mobitelom zabilježila Eli Edwards već je skupila preko četiri milijuna pregleda na toj društvenoj mreži.

So this happened... @CameronNewton offered a man $1500 cash for extra leg room on a 10hr flight and the man said “No??” #GiveFranceTheNFL pic.twitter.com/xQohV9Ngef