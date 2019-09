Slovake ne smijemo podcijeniti, ovaj podatak poziva na oprez!

U Trnavi, pitoresknom gradu od 65 tisuća stanovnika na zapadu Slovačke (udaljenom 50 kilometara od prijestolnice Bratislave), hrvatska nogometna reprezentacija trebala bi ostvariti ključni iskorak prema Europskom prvenstvu 2020.

Na ulicama Trnave, dan uoči utakmice, ništa nije otkrivalo da ovdje danas gostuje svjetski doprvak. Tako je i naš domaćin u Trnavi, bivši igrač Rijeke, danas lokalnoga Spartaka, 24-godišnji Filip Dangubić, hrvatski dres odlučio držati u ormaru sve do početka utakmice Slovačka – Hrvatska.

– Imam hrvatski dres sa svojim imenom, i u njemu dolazim na stadion, zajedno sa svojom djevojkom, Riječankom Laurom. Nije bilo lako doći do ulaznica jer stadion je u rekordnom vremenu bio rasprodan. Ne znam ni u kojemu ću sektoru sjediti – kaže nam Filip na kavi u Cafeu Betonka u trgovačkom centru naslonjenom na stadion City Arena.

Kakav je život u Trnavi?

– Grad nije velik, ali je lijep, ugodan, zovu ga “slovački Rim” zbog mnoštva crkava. U gradu je živo cijele godine, ima dosta događanja, više nego u mojoj Rijeci. Odavde do Rijeke autom mi treba šest i pol sati vožnje – nastavlja Filip.

Nekad je bio mladi reprezentativac, suigrač s reprezentativcima Pašalićem, Jedvajem, Livakovićem i Rogom, dok je kao igrač Rijeke bio suigrač Simona Sluge, ali i njegov suparnik.

– Kod Keka sam za Rijeku odigrao jednu jedinu utakmicu. Pobijedili smo Lokomotivu s 5:0, za koju su tada igrali Sluga i Bartolec. Rijeka? Vratio sam se tada bio na posudbu iz Celja, jer mi je Kek u lice obećao kako ću kod njega igrati.

A eto, imao sam samo jedan nastup. To je bila sezona stagnacije moje karijere – nerado se prisjeća Filip.

Jeste li gledali slovačku nogometnu reprezentaciju uživo?

– Gledao sam ih u Ligi nacija ovdje u Trnavi protiv Ukrajinaca, kada su slavili 4:1. Moram reći da sam stvarno uživao u njihovoj igri.

Tada me oduševio Rusnak, suigrač našega Kreilacha u Real Salt Lake Cityju, ne znam je li on i sada u reprezentaciji. No, ovdje je najveća zvijezda Marek Hamšik. On je kao Modrić kod nas, u njega gledaju kao u Boga – naglašava Dangubić.

Kek ih nije prepoznao

I on je ovih dana bio hrvatska zvijezda u Slovačkoj. Dao je intervju za domaću televiziju, u kojemu su najviše pitali za Modrića.

– Znaju oni dobro našu situaciju. Pitali su me koliko će se osjetiti izostanak Rakitića, Kovačića i Kramarića. Ipak im dolazi svjetski doprvak, ovo je za njih velika, velika utakmica – ističe Filip.

Kad smo već kod velikih utakmica, Slovaci kod kuće već imaju jedan nevjerojatno vrijedan skalp. U Žilini su u kvalifikacijama za EP 2016. svladali možda najjaču momčad u povijesti nogometa, tadašnje europske prvake Španjolce (2:1), s Del Bosqueom na klupi, s Casillasom, Piquéom, Fàbregasom, Iniestom, Busquetsom, Davidom Silvom, Diegom Costom... Zabili su im Kucka i Stoch. Slovake se jednostavno ne smije podcijeniti!

– I ja sam mislio da su slabiji, ali protiv Ukrajine su me baš oduševili. Nema tu preskakanja, nabijanja, ne igraju “na mišiće”, nego baš znaju igrati. To je vrlo ozbiljna reprezentacija – kaže Dangubić, s kojim svlačionicu u Trnavi dijeli Splićanin Marko Tešija, bivši igrač Splita, Zadra, Rudeša, Zagreba...

Vole li nas Slovaci?, pitali smo Dangubića.

– Prošloga ljeta, kada sam došao u Trnavu za vrijeme Svjetskog prvenstva, iz svoga stana u centru grada čuo sam kako u obližnjem kafiću puštaju hrvatske pjesme. Navijali su za nas – kaže Filip.

Vratili smo se nakratko na Matjaža Keka. Među igračima koje nije “prepoznao” u Rijeci današnji je reprezentativac Mislav Oršić. I on je, kao i Dangubić, svojedobno bio nogometaš slovenskog prvoligaša Celja.

– Oršić je u Celju bio prije mene. Kada sam došao tamo, čuo sam najbolje o njemu, da su on i Slovenac Verbič praktički sami igrali i vukli cijelu momčad. Eto, kod Keka smo imali sličnu sudbinu – dodaje Dangubić.

Publika fanatično navija

Tvrdi kako Dalićeve izabranike očekuje zaglušujuće ozračje u City Areni.

– Moj Spartak u Europskoj ligi, osim protiv Dinama kada smo bili kažnjeni, imao je pun stadion. U domaćem prvenstvu u prosjeku nas gleda tri i pol do četiri tisuće ljudi. Publika ovdje ne spava, nego fanatično navija – zaključio je Dangubić, dobar nogometaš i nesuđeni tenisač, veliki fan Rogera Federera.

Kao i u Budimpešti protiv Mađara u ožujku, hrvatsku reprezentaciju danas očekuje nastup na jednom od najmodernijih stadiona srednje Europe. City Arena, kapaciteta 19.200 gledatelja, otvorena je u kolovozu 2015. godine nakon dvije godine gradnje. Cijeli projekt, zajedno s hotelom i trgovačkim centrom, koštao je 78 milijuna eura.