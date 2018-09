Slavonci se bore za bolji život, zato će nas podržati

Rukometaši PPD Zagreba danas putuju u Osijek gdje će nedjelju biti domaćini mađarskom Pick Szegedu na prvom kolu elitne skupine Lige prvaka. Zanimljivo da su ova dva suparnika igrala i lani u prvom kolu, a uspješniji su bili gosti (23:28).

– Prva utakmica u Ligi prvaka za nas će biti iznimno teška s obzirom na to da igramo s ekipom koja je kudikamo iskusnija i bogatija od nas, tako da su oni apsolutni favoriti. Ono što bih posebno volio istaknuti jest da mi je jako drago što igramo u metropoli Slavonije, u Osijeku. Slavonci dobro znaju što je borba za život, oni su uvijek jedan dio Hrvatske koji se bori za bolje uvjete, bolji život, nerijetko u lošijem položaju od ostalih županija i drugih dijelova Hrvatske. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta i građane, ljude koji vole rukomet, da dođu dati podršku našim dečkima koji će sigurno pokušati sve kako bi opravdali povjerenje. Moram se pozvati na slogan “Zajedno smo jači” bez obzira na to što će njihovih navijača biti tristo, naših će biti ostalih tri tisuće, s punom dvoranom siguran sam da će to biti jedna lijepa predstava i šteta bi bila ne biti nazočan – rekao je u jednom dahu Lino Červar, trener PPD Zagreba.

Klub je jučer produžio suradnju s tvrtkom Prvo plinarsko društvo. Dosadašnja sjajna četverogodišnja sportsko-poslovna suradnja tako će se nastaviti i još minimalno dvije godine.