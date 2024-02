Slavonac u 60. godini sprema se za izazov života: 'Bojim se jedino ozljeda'

Granicama ljudske izdržljivosti nema kraja. Zna to dobro nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Marijan Ibrišimović, koji se ovih dana i mjeseci priprema za izazov života.

Nakon četiri godine bavljenja triatlonom , ovaj 59-godišnji Slavonac u lipnju ove godine prvi će put nastupiti na jednoj od najzahtjevnijih svjetskih Ironman utrka u austrijskom Klagenfurtu. Natjecanje je to koje uključuje 3,8 km plivanja, 180 km bicikliranja i 42 km trčanja. Uspije li sve to odraditi za manje od 17 sati, službeno će dobiti titulu Ironmana.

Brutalna kombinacija

Većinu tih stvari Ibrišimović već ima u nogama, s obzirom na to da je plivao više od 3,8 kilometra i trčao više od 42 kilometra. Jedino bicikl nikada nije vozio 180 kilometara u komadu, ali je zato bio vrlo blizu – na Cro Ultri u Oriovcu prevalio je 168 kilometara. No, jedno je odraditi sve te dionice pojedinačno, a nešto sasvim drugo spojiti ih u cjelinu. Kombinacija je brutalna.

– Utrka je jako zahtjevna. Nakon otprilike sat i pol plivanja i šest ili sedam sati bicikliranja, očekuje me maraton koji sam znao istrčati za pet ili pet i pol sati, ali tada je to bio samo maraton. Sada sve to skupa moram odraditi za manje od 17 sati. Ne uđete li u cilj u zadanom roku, odnosno ako zakasnite samo nekoliko minuta, to je kao da niste ni nastupili i ostajete bez medalje – objašnjava Ibrišimović.

U plivanje se Ibrišimović zaljubio još kao osnovnoškolac, kada je prvi put preplivao jezero Petnja kod Sibinja na kojem je odrastao. Javnosti je postao poznat 2007., kada je preplivao deset kilometara dugački maraton rijekom Savom od sportsko-rekreacijskog centra Migalovci do Slavonskog Broda. Tijekom godina zavolio je i trčanje, dionice od 50 i više kilometara nisu mu nepoznanica.

Triatlonom se bavi relativno kratko, ali unatoč tome već je uspio ostvariti nekoliko pojedinačnih pobjeda na prvenstvu Hrvatske, dok je 2023. godinu završio na drugom mjestu hrvatske triatlonske lige u svojoj kategoriji iznad 55 godina. Možda najzahtjevniji, ali njemu osobno i najdraži triatlon na kojem je do sada sudjelovao je half Ironman na Korčuli, gdje se 1,9 km pliva u moru, a zatim 90 km biciklira i 21 km trči po brdovitom terenu.

Ibrišimović navodi kako bavljenje triatlonom nije opasno i svakom bi ga preporučio, ali opterećenje treba podizati postupno. Ako želite nastupiti na natjecanju, nužan je svakodnevni trening i mukotrpno vježbanje. Morate imati kontinuitet. Ibrišimović se obično jedan dan posveti plivanju, a drugi trčanju i bicikliranju.

– Plivanje mi je jako lagano. Tu se ni ne umorim, to mi je čak dobro. Na biciklu je najgore neudobno sjedalo, koje vas zbog višesatnog sjedenja žulja, dolazi do problema s cirkulacijom. A kada s bicikla siđete na trčanje, potrebno je vrijeme da se mišići prilagode s jedne aktivnosti na drugu. Ta tranzicija je malo čudna – govori Ibrišimović.

Dosad još nijednom nije odustao, ali bilo je situacija kada bi se precijenio i kada bi mu tijekom utrke malo pozlilo. Tada malo zastane, predahne pa nastavi dalje.

Kruna karijere

Međutim, najteži ispit tek ga očekuje. Ironman Kärnten – Klagenfurt, koji ove godine slavi 25. obljetnicu, bit će kruna njegove karijere.

Zanimljivo je da će iz Slavonskog Broda, koji prednjači u Hrvatskoj prema broju triatlonaca po glavi stanovnika, u Klagenfurtu svoju izdržljivost testirati čak sedam natjecatelja. Svi su članovi ultramaratonskog i triatlonskog kluba Mazator. Neki od njih već su nastupali na Ironman triatlonima i završavali ih za 10-14 sati, ali svi kojima je to pošlo za rukom mlađi su od Ibrišimovića.

Koliko je Ironman triatlon zahtjevan, možda najbolje govore podaci o višestruko kraćim relacijama koje treba svladati u olimpijskom triatlonu – 1500 metara plivanja, 40 km bicikliranja i 10 km trčanja. Još "lakši" je sprint triatlon, koji se sastoji od "samo" 750 metara plivanja, 20 km vožnje biciklom i pet kilometara trčanja.

– Najviše se bojim ozljeda. Mislim da fizički mogu izdržati opterećenje, u glavi također. Jedino što bi me moglo zaustaviti je nekakav žulj ili bol u koljenu, jer sam ipak načet od puno trčanja. Koljena su mi već malo istrošena – govori Ibrišimović.

Čak i ako ne uspije u svom pothvatu, nastavnik iz Sibinja kod Slavonskog Broda i dalje će ostati uzor svojim učenicima.

