Slavni Srbin progovorio o ratu u bivšoj Jugoslaviji

Srpski trener Siniša Mihajlović opet je progovorio o ratu u Jugoslaviji. Dao je veliki intervju za talijanski Sky, u kojemu je govorio o svojim borbama u životu pa se dotaknuo i rodnoga kraja – Borova.

– Na neki način volio bih da se ne sjećam ničega vezanog za taj period, za rat. Na drugi način, ipak, trebam ga se sjećati cijeloga života. U ratu nema pobjednika, dominira crvena boja, boja krvi nevinih ljudi – smatra Mihajlović koji je inače i javno istaknuo da je bio prijatelj sa zloglasnim ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom. Da ga se odrekne, tražili su ga upravo Talijani želi li postati počasni građanin Bologne.

– Bili smo prijatelji, ali sportski prijatelji. On je bio vođa navijača Crvene zvezde kada sam ja igrao u Zvezdi, a kasnije je uvijek bio na pripremama reprezentacije. I ne osjećam se krivim što je Deju Savićevića i mene volio više od ostalih. Ne želim ga se odreći jer bih bio licemjer – poručio je ranije Mihajlović i dodao:

– Svi smo, uostalom, radili gluposti. I mi, i Hrvati. Ubijalo se s obje strane, zašto da si lažemo, pa nitko nije ni čist ni nedužan! Arkan je, konačno, spasio život mojoj teti. Srbi su ju zarobili, a on ju je uočio i spasio zbog mene. To cijenim – naglasio je.

Nogometni put započeo je u NK Borovu, a potom prešao u Vojvodinu pa u Crvenu Zvezdu, gdje je krenulo njegovo prijateljstvo s Arkanom koji je u to doba bio vođa Delija. Nakon Zvezde otišao je igrati u Italiju (Romu, Sampdoriju, Lazio i Inter) pa ostao ondje i u trenerskoj karijeri.



Podsjetimo da je Mihajlovićev otac Srbin, a majka Hrvatica, no on je uvijek javno isticao da je Srbin.