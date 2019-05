Slavni Hrvat poručio: Messi nije najveći u povijesti, ima jedan koji je bolji od njega

BBC je, možda i kao utjehu posrnulom engleskom ponosu Liverpoolu, bez ustručavanja raspalio naslov “Najveći svih vremena”, referirajući se dakako na malog, riđobradog ubojicu iz Rosarija Lionela Messija.

Naime, njegova još jedna epska prezentacija u polufinalu Lige prvaka ponovno će potaknuti polemiku o najvećemu nogometašu u povijesti, pa smo stoga i mi posegnuli za minianketom među bivšim reprezentativcima vodeći računa da su generacijski mogli obuhvatiti sve ikone svjetskog nogometa od 60-ih godina pa do danas.

Naša porota nije bila potpuno jedinstvenoga stava oko najvećega svih vremena, ali opet je prevagnuo stav kako Argentinac ipak nema pravoga konkurenta.

Zanimljiv je primjerice u našoj anketi bio ‘duel’ oko Messija nekadašnjih suigrača iz jugoslavenske reprezentacije, hajdukovca Ivice Šurjaka (66) i najveće Dinamove desetke Marka Mlinarića (58). Šurjak se jedini od naših sugovornika nije odlučio dati svoj glas Messiju. Tvrdi da nije nogometni nostalgičar, nego se isključivo vodi nogometnim argumentima.

– Ne smatram da je Messi najveći svih vremena. Je, fantastičan je nogometaš, u stanju je jednim potezom rješavati utakmice, međutim, i takav nogometaš ima nedostatke. Primjerice, Messi nema igru glavom i nema desnu nogu, a samo jedan igrač u povijesti nogometa objedinio je i te elemente, uz brzinu, dribling, šut, savršenu tehniku. To je Pelé. Za mene je on bez konkurencije najveći svih vremena. On je već 60-tih godina radio ono što danas radi Messi, što za mene nije bilo normalno! Pojavili su se kasnije i Maradona, Zico... niz sjajnih igrača, ali Peléa ću uvijek doživljavati kao najvećega – istaknuo je Šurjak.

Usporedba je deplasirana

Marka Mlinarića pak teško mogu više mogu fascinirati priče iz davnine, i nema nikakvu dvojbu oko najvećega.

– Deplasirano je tog nogometaša uspoređivati s bilo kojim drugim u povijesti. Pelé, Maradona? Ma, to su bila druga vremena, nogomet je bio sasvim drugačiji, usporeni film u usporedbi s današnjim, a ovo što demonstrira Messi, to je nogometno savršenstvo! Gledam snimke utakmica i iz moga vremena, pa čak i mi smo usporedbi s Messijem – smiješni. On je nedvojbeno najveći nogometaš svih vremena; dribling, pas, tehnika, staloženost i hladnokrvnost u završnici, to je kao da ima kompjutor u kopački – kazao nam je Mlinarić.

Ivan Buljan (69), još jedan Hajdukov velikan i čovjek koji je svojedobno i upoznao Peléa, također ne ostavlja prostora dvojbama.

– Isključivo zbog Lea Messija postao sam navijač Barcelone – kaže legendarni Hajdukov nogometaš i dodaje:

– Najbolju ocjenu Messija dao je slavni trener Fabio Capello izjavivši: ‘Cristiano Ronaldo je fantastičan, a Messi je genijalac!’. To i ja mislim.

Pogoci u srazu s Liverpoolom samo su potvrdili ono što ste već znali?

– Pazite, kod prvog pogotka on je naravno tamo gdje treba biti, ne slučajno, nego zato što je to Messi! Osrednji igrač povremeno se nađe na pravom mjestu, a Messi se tamo nalazi – uvijek! A drugi pogodak, iz slobodnog udarca? Pa da ste rukom da ste donijeli loptu u taj kut ne bi bila bolje plasirana od Messijeva šuta. Znate, u svome domu na zidu imam samo jednu sliku iz svoje nogometne karijere, onu iz New Yorka s Peléom, nogometašem kojemu sam se istinski divio. Imao je šut s obje noge, nije bio visok, a imao je sjajan odraz, bio je golgeter..., ali opet, stvari koje danas radi Messi to nije bio u stanju izvesti nitko – dodao je Buljan.

Svaka era ima svoje heroje

Nekadašnji veliki Dinamov centarfor Slaven Zambata (78) i sam se bavio istraživanjem o najboljemu nogometašu svih vremena. Ishod njegova izučavanja svih generacija bile su tri kategorije najvećih. Ovom zgodom zadržat ćemo se na prvoj kategoriji.

– U njoj su Di Stefano, Puskas, Beckenbauer, Cruyff, Pelé, Maradona i jedini koji još aktivni, Messi. Kao strastveni realovac dugo sam smatrao kako je najveći u povijesti moj idol Di Stefano; vođa, golgeter, čovjek koji je u obrani uklizavao, a u napadu neumoljivo zabijao. Međutim, Messi me sada ipak razuvjerio i kod mene preuzeo primat. Messi je nogometno savršenstvo, stopostotni izvanzemaljac koji me obara s nogu! – ističe Zambata.

Koliko mu je blizu Pelé?

– Svaka era nosi svoje heroje, pa su tako Di Stefano i Pelé doista obilježili jedno razdoblje i mnogi će ih sigurno i danas doživjeti kao najveće. Međutim, Messi je jedini igrač koji me ostavlja bez teksta. Eh, da mi je bilo odigrati samo jednu utakmicu s Messijem, da ga osjetim pokraj sebe; zabio bih sigurno jedan gol, makar koljenom ili ramenom – nasmijao se na kraju veliki centarfor.

Za kraj smo ostavili najvećega hrvatskoga nogometnoga menadžera, 87-godišnjega Predraga Naletilića. Sve ih je vidio na djelu, Di Stefana, Pelé i Messija, i najskloniji je – Argentincu.

– Messi još nije najveći, ajde reći ću da je on to 99 posto, i sigurno mu ta laskava titula neće izmaknuti. U nogometu je najvažniji element zabiti gol, a Messi to radi maestralno. I čini mi se, s većom lakoćom nego ikada prije. Ide ga kao nikada! Zlatna lopta? Vrlo joj je blizu, sad se pokazao kao favorit – kazao nam je Naletilić.

