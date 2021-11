Slavni Australac otkrio datum kada će svi saznati je li Novak cijepljen pa mu poslao jaku poruku

Bivši australski tenisač Todd Woodbridge otkrio je da je 6. prosinca posljednji dan za prijavu na Australian openu. To znači da je sv. Nikola dan kada će svi napokon saznati je li Novak Đoković cijepljen.

Najbolji tenisač svijeta još uvijek nije donio odluku hoće li braniti titulu u Melbourneu, a više je put naglasio da ne želi otkriti svoj status o cijepljenju.

Odavno je poznato da će na Australian openu moći igrati samo tenisači koji su primili cjepivo protiv korone.

"Njegova ekipa je svjesna svega. Upisna lista Australian opena zatvara se šest tjedana prije turnira, tako da je to 6. prosinca. Ali realnost je da ako želi igrati ATP Cup i pripremati se u Australiji, morat će se cijepiti već ovoga tjedna, ako to do sada nije učinio", rekao je Woodbridge i dodao kako se Novak kocka s ispisivanjem povijesti:

"Postoji debata o najvećem svih vremena, i on može biti u tome, ali možda neće biti najsretniji ishod koji traži ako ne dođe".

>> Beroš poručio: