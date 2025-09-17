Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
GRANIČAR - SLAVEN BELUPO 0:5

Slaven Belupo lakoćom svladao četvrtoligaša i prošao u osminu finala Kupa

Kotoriba: SuperSport Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala, NK Graničar Kotoriba - NK Slaven Belupo
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
17.09.2025.
u 18:57

Slaven Belupo će u osmini finala gostovati u Bijelom Brdu kod BSK-a.  Plasman u osminu finala ranije su izborili Rudeš, Varaždin, Karlovac 1919, Dinamo, Gorica, Varteks, Lokomotiva, Kurilovec, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Cibalia i Istra 1961.

Nogometaši Slaven Belupa plasirali su se među 16 najboljih momčadi ovosezonskog Hrvatskog kupa nakon gostujuće pobjede u šesnaestini finala protiv Graničara iz Kotoribe od 5-0 (1-0). Slaven Belupo lakoćom je svladao četvrtoligaša koji se dobro nosio s uglednijim suparnikom tijekom prvog poluvremena. Tada je Graničar kapitulirao samo jednom, Ivan Ćubelić je u 28. minuti pogodio za 1-0.

U veću brzinu Slaven Belupo je ubacio u nastavku i ekspresno postigao tri pogotka. Dva je dao Adriano Jagušić, u u 48. i 68. minuti, a jedan Gabrijel Šivalec u 50. minuti. Nakon četvrtog gola gosti iz Koprivnice su stali i rutinski priveli dvoboj kraju. U finišu je još i Šivalec zabio svoj drugi pogodak za konačnih 5-0.

Slaven Belupo će u osmini finala gostovati u Bijelom Brdu kod BSK-a.  Plasman u osminu finala ranije su izborili Rudeš, Varaždin, Karlovac 1919, Dinamo, Gorica, Varteks, Lokomotiva, Kurilovec, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Cibalia i Istra 1961.

Iduće srijede na rasporedu su posljednja dva dvoboja šesnaestine finala. Sastaju se Uljanik - Osijek i Koprivnica - Hajduk.
Ključne riječi
nogomet Kup Hrvatske Slaven Belupo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još