Skandal na predstavljaju igrača Reala! Novinarka: 'Crnji je od odijela'

Real Madrid predstavio je novo pojačanje u momčadi. Eduardo Camavinga stigao je u redove Kraljevskog kluba posljednjeg dana prijelaznog roka nakon što je Realu propao transfer Mbappea iz PSG-a.

No, predstavljanje igrača zasjenila je voditeljica španjolske televizije koja je javnost šokirala izjavom u progamu uživo

- Ovaj dečko je crnji od odijela koje nosi - kazala je Lorena Gonzalez koja nije znala da je i dalje u prijenosu te da joj je mikrofon uključen.

Odmah nakon toga njezinu TV kuću zasule su tisuće komentara ogorčenih gledatelja koji su ih napali za rasizam. TV kuća se poslije skandala ispričala.

- RTVE se ispričava zbog komentara i žalimo zbog toga. Ovi komentari nisu stav televizije i poduzet ćemo korake - stoji u priopćenju.

Gonzalez se također ispričala i u podužoj objavi na Instagramu poručila da nije rasist.

- Nisam rasist kako me optužuju. Razumijem da me napadaju na društvenim mrežama, ali ne zaslužujem uvrede, prijetnje i linč. Bila je to usporedba koju sam mogla napraviti s bilo kim bilo koje boje kože. Vjerujem da je sve previše radikalizirano i ispolitizirano, ali razumijem da mediji imaju odgovornost pomoći u borbi protiv rasizma, nepravde i nejednakosti. Ispričavam se televiziji koju sam dovela u probleme i svojoj obitelji. - poručila je TV voditeljica i dodala da će se povući s društvenih mreža,