Sjećate se nutricionistice Hajduka koja je uništila tortu u obliku Maksimira? Dobila je otkaz

Hajdukova nutricionistica Dragana Sekulić Olujić više neće voditi brigu o prehranih Bilih. Tu je odluku donijelo novo vodstvo kluba iz Splita nakon što je prošlo vodstvo trpjelo ponašanje problematične nutricionistice.

Podsjećamo, sada već bivša Hajdukova nutricionistica izazvala je polemike nakon sukoba sa sudcem Igorom Pajačem nakon 27. kolu prošle sezone. Delegat je u zapisnik s utakmice upisao kako je Hajdukova nutricionistica Dragana Sekulić Olujić fizički nasrnula na suca Igora Pajača. Hajduk je pak tvrdio suprotno, to jest da je Pajač napao Sekulić Olujić

Sekulić Olujić opet je došla bila na naslovnicama nakon svadbe u kojoj srušila tortu u obliku Maksimirskog stadiona.

"Vjenčanja su puna običaja. Neki običaji su dosadni, neki zabavni, kao i vjenčanja. Ja sam se eto opet udala. Opet. I organizirala vjenčanje. Zabavno vjenčanje sa zabavnim i veselim običajima. Neke običaje zadržala, neke izostavila, a neke eto promijenila. U Dalmaciji se na vjenčanju razbija krokant. I to, Sv. Duje. Meni ga je ovaj put bilo žao. Izabrala sam nešto što se ionako uskoro ruši i gradi novo. Čista simbolika, ništa drugo. Ako netko to protumači na drugačiji način, to više ne smatram mojim problemom nego njegovim" rekla je tada Sekulić Olujić.

