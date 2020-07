Sjećate li se ove ikone hrvatskog nogometa? Evo čime se danas bavi Jasmin Agić

Uhvatili smo ga u njegovoj Opatiji, pijući kavu razmišljo je o tome bi li otišao malo do mora na kupanje ili ipak preskočio morske radosti. Jasmin Agić je na odmoru pa su mu to sad najveće brige, mlađe nogometne kategorije još uvijek miruju, a nekadašnji igrač Rijeke i Dinama trener je u Lokomotivi.

- Bio sam trener u kadetima, sad sam u juniorima i odlično mi je. To je dobro posložena priča, dobro organizirana škola nogometa, jako dobar kadar, radim s Jerkom Lekom i još nekoliko kolega i baš uživam u radu. Uz to završavam s dobivanjem PRO trenerske licencije pa mi je ova stanka dobro došla i za te obveze Jer, vidim se u tim trenerskim vodama, želim jednog dana biti trener prve momčadi, ali polako, sad mi baš odgovara ovo što radim jer kroz to i učim, upijam ono što vidim od drugih – pričao nam je Jasmin Agić.

Upravo dva njegova bivša kluba danas će se sučeliti na Rujevici, derbi Rijeke i Dinamo mogao bi biti još kako zanimljiv, a on ih stalno prati, kao i sve u našoj ligi, a obzirom da je u Opatiji mogao bi i na današnji derbi.

- Da, mislim da ću ići na utakmicu, bio sam i na onoj utakmici Rijeke i Gorice.

To nije dobro završilo za Rijeku...

- Rezultatski nije bilo dobro za Rijeku, ali po meni, osim što nema rezultat, igra dosta dobro, nije bajno, ali nije ni loše.Prije korone su stvarno bili dobri, zabijali su golove, ali nakon stanke kao da im je ta borba za drugo mjesto postala preveliki pritisak.

Pa dobro, ni Dinamo nije u nekakvoj bajnoj formi.

- Zato bi i mogla biti jako zanimljiva tekma, riječ je o dvije momčadi koje su prije korone briljirale, ali u toj stanci svaki od njih je prolazio kroz neke svoje situacije. Nije nevažno što je Dinamo ostao bez Olma, pa je onda promijenio i trenera. Treba pričekati da se ponovno sve posloži, ali vidimo da Dinamo rotira puno igrača, Jovićević daje priliku mladim igračima i mislim da je to dobro jer u prvenstvu imaju komotnu situaciju, već su prvaci. Treba vremena da sae igrači priviknu na njegove zahtjece, a nikome ne bi bilo u Dinamu lako naslijediti Bjelicu, pa da dođe i sam Pep Guardiola. A Rijeci je ovo jako važna utakmica, Dinamo je ovdje znao loše proći, a Riječanima bi pozitivan rezultat bio super, onda bi u finiš prvenstva ušla u malo boljem psihološkom stanju – kaže Agić.

Tko će biti drugi još se ne zna, tu se vodi velika bitka između Lokomotive, Osijeka, Hajduka i Rijeke, a do kraja je dosta međusobnih sudara, gotovo nakon svakog kola ta četiri kluba mijenjaju svoj položaj na tablici. A to drugo mjesto puno toga donosi, ide se u kvalifikacije za Ligu prvaka, čak i da se ispadne klub ide u kvalifikacije za Europsku ligu i to jako blizu ulasku u skupinu. A znamo koliko je to važno za naše klubove zbog financijske koristi, kako izravne od Uefe, tako i podizanja vrijednosti igračima koje naši klubovi moraju prodavati. Stoga pitamo Agića, što on misli, tko će biti prvi iza nedodirljivog Dinama?

- Teško je to reći, ja bih volio da to bude Lokomotiva jer to je sada moj klub. K tome, dečki igraju fenomenalno i užitak ih je gledati. Uostalom, svi ih s pravom hvale, trener Tomić je to odlično posložio. Ako kod Rijeke postoji tog samopouzdanja, u Lokomotivi sve pršti od energije, sve je pozitivno. Oni su se sjajno snašli poslije korone, a imaju i najlakši raspored i očekujem da nastave s tim sjajnim predstavama. No, i Osijek igra sve bolje, dignuo se nakon one kup utakmice, ima kvalitetan kadar i bit će završnica prvenstva vrlo zanimljiva – priča nam Agić koji je nekoć 'ginuo' na našim terenima malo u Rijeci i puno više u Dinamu, a sad eto navija za svoju Lokomotivu.

Agić je nakon Rijeke i Dinama još igrao za korejski Incheon, bio je u austrijskom Paschingu, pa onda u Sesvetama, ima i 14 nastupa za našu reprezentaciju (debitirao je kod Ćire Blaževića 1999 u prijateljskom 2:3 porazu od Grčke kad je ušao umjesto Gorana Jurića u zadnjih pola sata). Kao igrač bio je beskompromisan, borac koji je išao do kraja i zato je još veće iznenađenje bilo ono što je napravio.

Iza Agića je i težak životni period, kao igrač Sesveta bio je sudionik afere 'Offside' u namještanju utakmica, osuđen je na devet mjeseci zatvora i morao je vratiti 26.500 eura. Nakon što je odslužio dvije trećine kazne (dio u Remetincu, a dio u Puli) pušten je i vratio se normalnom životu, bivši reprezentativac u nogometu se vidi i dalje, a životna škola puno toga ga je naučila.

- Sad je sve to iza mene, sve je u redu, radim, život s obitelji dalje teče normalno. Sad nakon svega uživam u životu. Pogriješio sam, za tu grešku platio sam danak i želim to ostaviti iza sebe, ne volim više o tome ni pričati, sve sam o tome više puta rekao. Srećom, to više nitko ni ne spominje, okružen sam ljudima koji u meni vide čovjeka, radnika, kolegu, prijatelja i tako se i ja ponašam. Ljudi griješe, padaju, pa se dižu i ja sad samo želim gledati prema naprijed, naučiti se trenerskom poslu, napredovati pa do kud me to dovede – zaključio je Agić koji je dobio priliku u Lokomotivi i sad nakon što je platio danak svojim greškama s pravom okrenuo novu stranicu u svom životu. I zahvalan je lokosima što su mu dali priliku, kao i obitelji i prijateljima koji su ostali uz njega.