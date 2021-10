Sjajni razigravač Cedevite junior ima takav ugovor da nakon šest kola može otići

Košarkaši Cibone vratili su se iz Zadra sa značajnim, ali mukotrpno izborenim plijenom. Obje utakmice, najprije onu abaligašku sa Zadrom (68:67) a potom i domaću protiv Sonik Puntamike (70:69), dobili su košem razlike. A više sreće trebalo im je da dođu do hrvatskih nego do regionalnih bodova.

Naime, još samo 74 sekunde prije kraja, domaća Puntamika imala je “plus sedam” (66:59) a onda je Majcunić zabio tricu i slobodno bacanje. No, još četiri sekunde prije kraja domaćini su imali “plus jedan” (68:67) i dva slobodna bacanja. Vučić je drugo promašio nakon čega je Gegić skočio i dao dugu loptu Drežnjaku koji se zaustavio na trici i sa zvukom sirene pogodio za pobjedu Zagrepčana (70:69).

Gnjidić izašao prije vremena

Dakako, nas je zanimalo kako se Cibona uopće dovela u situaciju da se tako pati protiv nominalno slabijeg suparnika i to sutradan po iznimno vrijednoj pobjedi u velikom derbiju?

- Očigledno je da smo bili iscprljeni od vrlo važne pobjede nad Zadrom. Vidjelo se to po energiji, promašenim slobodnim bacanjima i otvorenim šutevima, po reakciji u obrani. Sonik je igrao ratnički, bili su motivirani, spremili su se za nas i držim da su apsolutno zaslužili da nas pobijede. Moji igrači odlučili su zapeti tek posljednjih pet minuta i ovaj puta nam je bilo dovoljno no mislim da smo svoj kredit, što se tiče sreće, ispucali u Zadru - kazao je Cibonin trener Vladimir Jovanović dodavši da to što je dvije minute prije isteka prvog poluvremena poslao Gnjidića u svlačionicu nije ništa strašno već nešto interno.

Koliko je nezahvalno po trenere voditi dvije utakmice u manje od 24 sata pitali smo izbornika Veljka Mršića koji se nalazio u takvim situacijama prošle sezone, kao trener Zadra. A tada su mu se dogodila i dva kiksa, da je nakon abaligaških utakmica izgubio susrete u kojima je bio apsolutni favorit, protiv Puntamike i Zaboka.

- Kada je takav raspored ti se u pravilu spremaš samo za prvu utakmicu koja je obično i teža i važnija. Za onu drugu nemaš ni vremena pripremiti se, naglasiš samo individualne karakteristike suparničkih igrača. Kada ovu prvu i dobiješ obično dođe to emotivnog pražnjenja i onda je igrače za 24 sata teško ponovo motivirati. Dođe do onoga “lako ćemo”, naročito ako je suparnik slabije kvalitete kao što je to bio u ovom Ciboninom slučaju. Koliko god trener upozoravao na opasnosti takve utakmice, to ne dolazi do igrača.

Mršić se složio s našom tezom da zbog svega toga HT Premijer ligu dodatno zanimljivom čine upravo prethodno odigrane abaligaške utakmice. Jer, tada i oni slabiji hrvatski premijerligaši mogu uhvatiti abaligaše na krivoj nozi. Dakako, ovima se takvo što nimalo ne sviđa pa smo pitali povjerenika HT Premijer lige Dražena Oreškovića koliko u takvim situacijama HKS izlazi u susret abaligašima. A znano je da HKS baš ne ljubi ABA ligu.

Filipović po ugovoru može otići

- Pokušavamo to izvesti tako da klubovi između dva nastupa imaju barem jedan dan bez utakmice, no ponekad i naši abaligaši sami požele da to odigraju dan za danom jer im to tako odgovara. Kažem, pokušavamo im izaći u susret no mi moramo štititi dignitet domaćeg prvenstva i nedozvoliti da se ono spušta na razinu ispod ABA lige.

A na toj razini ispod zasad jako dobro funkcionira Cedevita Junior koja nakon četiri odigrana kola ima jednak skor (3-1) kao i Cibona, Split, Zadar i Škrljevo i na vrhu je ligaške ljestvice. Sinoć su cedevitaši pobijedili Osijek Vrijednosnice (93:79) pri čemu se opet istaknuo Goran Filipović (19 koševa, 8 skokova, 6 asista) koji ima takav ugovor da nakon šest kola može otići.