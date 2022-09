Sjajne vijesti: Hrvatska uskoro dobiva novi stadion

Grad Zadar objavio je na svojoj mrežnoj stranici Projekt Atletskoga centra i nogometnoga kampa Skročini koji je izradila tvrtka D&Z. Od inicijative ŠC-a Višnjik za razmatranje prijedloga izgradnje suvremene infrastrukture za atletiku i za nogomet, na temelju nužnih zahvata da bi se u Zadru i atletici i nogometu dugoročno omogućili kvalitetni uvjeti za razvoj, do konkretnih pojedinosti budućega sportskoga objekta prošlo je dosta vremena tijekom kojega su obavljene potrebne aktivnosti.

Za sada jedan stadion

Budući Atletski centar i nogometni kamp Skročini lociran je na području tzv. Barutane, negdašnjega vojnoga objekta u neposrednoj blizini gradskoga predjela Skročini na oko 80 tisuća četvornih metara.

– To su sjajne vijesti za atletiku, no od ideje do realizacije katkad je dug i naporan put. Jer, sada treba osigurati financije, a to je uvijek teži dio posla. Atletski stadion u Zadru bio bi drugi takve vrste u Hrvatskoj. Za sada je jedini specijalizirani atletski stadion onaj Mladosti u Zagrebu – rekao je Mladen Katalinić, izbornik Hrvatske atletske reprezentacije.

Kada bi Zadar dobio stadion, na njemu bi se bez problema mogla održavati sva nacionalna prvenstva...

– Kada bi se dodale montažne tribine, a ima prostora, mogao bi se organizirati i međunarodni miting – dodao je Katalinić.

S obzirom na vrijeme u siječnju i veljači, u Zadru bi se svi klubovi iz sjevera Hrvatske bez problema mogli pripremati.

– Da, Zadar je grad u kojem najmanje puše bura, što nije zanemarivo – zaključio je Katalinić.

Tribina za 820 gledatelja

Prema prijedlogu, na spomenutom bi prostoru bili smješteni atletska staza i druge površine za sve atletske discipline s tribinom za 820 gledatelja. Potom, jedan nogometni teren s tribinom za 620 gledatelja, dva terena bez tribina, jedan teren kao polovica nogometnog igrališta i jedan mali teren. Zanimljivo je da bi na krovu jednoga od objekata bio smješten poligon za treninge vratara. U sklopu kompleksa bili bi i bazen s četiri pruge, bazen za hidroterapiju, teretana i smještaj u 25 dvokrevetnih soba, kao i ostali popratni i servisni sadržaji. Projekt predviđa i parkiralište za 268 automobila te šetnice i druge sadržaje.

