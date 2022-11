Sjajna hrvatska vratarka radila čuda, ali nije dovoljno: Nešto moramo mijenjati i to pod hitno

Rukometašice Hrvatske upisale su novi poraz u skupini drugog kruga na Europskom prvenstvu koje se igra u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Nakon Norveške (minus devet) i Slovenije (minus osam) stigao je još jedan uvjerljiv poraz, ovoga puta od Danske (17:26). S ovim porazom naše rukometašice oprostile su se od obrane bronce iz 2020. godine i preostaje im još jedna utakmica, u srijedu 16. studenog, protiv Švedske.

Umjesto 3:0 - 0:3

- Početak je bio kao protiv Slovenije. U prvih pet minuta obrana je odradila sjajan posao, “ukrali” smo dvije lopte, Pijević je obranila zicer pa sedmerac. I umjesto da vodimo s 3:0, mi u petoj minuti gubimo 0:3. Naravno da je kasnije bilo teško stizati rezultatski zaostatak koji se do kraja poluvremena popeo na minus šest - rekao je Nenad Šoštarić, izbornik Hrvatske.

Uoči utakmice izbornik je napravio dvije promjene. Umjesto Ivane Kapitanović uveo je Luciju Bešen, a umjesto Tene Petike u sastavu je bila Tena Barišić. Vjerovali smo kako će nova igračica u napadu donijeti barem nešto, no nije donijela ništa. Čak nije uputila nijedan šut prema vratima već samo u blok danskih rukometašica. Na početku je Prkačin, prvi izbor Šoštarića, na lijevom vanjskom, također imala dva šuta, oba u blok.

- Probao sam u drugom poluvremenu s obranom 5-1 i ta obrana donijela nam je rezultatski priključak. Došli smo do minus dva (op.a. 13:15) a onda smo ponovno upali u “crnu rupu”. Dvaput u jednoj utakmici. Što je puno, puno je. Na naplatu je došao i umor jer nam je ovo peta utakmica u deset dana, a naš roster je “tanak”. Dobili smo u drugom poluvremenu u fazi napada Katarinu Pavlović, no kako je utakmica odmicala njezina selekcija šuteva bila je sve lošija – rekao je Šoštarić.

Našao je naš izbornik i malo optimizma u svemu ovome.

- Bez obzira na to kako završimo, sedmi ili deveti, ovo će nam biti drugi najbolji plasman na europskim prvenstvima posljednjih 12 godina. Na drugom uzastopnom europskom prvenstvu prošli smo prvi krug što nije bio slučaj od 2014. do 2020. godine kada smo redovno bili posljednji u skupini prvog kruga. Mene jako zanima što može ova reprezentacija kada je kompletna. Naime, mi nismo kompletni od 2018. godine na velikim natjecanjima. Uvijek su nedostajalo dvije, tri bitne igračice. Prije nego što se okrenemo kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo čeka nas još jedna utakmica na ovom turniru, protiv Švedske. Bit će to jako važna utakmica za rasplet ove naše skupine. Mi pobjedom možemo preskočiti Švedsku i Mađarsku, a Švedskoj će trebati pobjeda protiv nas za eventualni plasman u polufinale. Imamo sada tri dana odmora i vjerujem da ćemo pronaći način kako da naš napad postigle barem 25 pogodaka – zaključio je Šoštarić.

Ne možemo zabiti više od 20

Tea Pijević je odradila je još jednu vrhunsku utakmicu. Imala je 34,4 posto obranjenih lopti što je sjajan prosjek za vratarku. Ali, nije bilo dovoljno...

- Jasno je svima da nam napad nije bio na nivou. Zašto je to tako, ne znam. Ovo je već druga utakmica za redom gdje napad ne može zabiti više do 20 pogodaka. Očigledno nešto moramo mijenjati i to pod hitno. U drugom poluvremenu došli smo na podnošljivih minus dva, a onda nam se dogodi novi niz pogrešaka – rekla je Tea Pijević.