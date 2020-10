Sinkovići: Od 2010. godine favoriti smo na svim natjecanjima

Kiša ih je spriječila da odrade jutarnji trening na vodi, no zato su strpljivo odradili davanje izjava za sve medije, i to odvojeno. Veslačka braća Sinković na to su uvijek spremna i ne izigravaju velike zvijezde premda to oni u svom rudarskom sportu kakav je veslanje uistinu jesu.

– Zar vam nije dosadno ponavljati sve te izjave? – pitao ih je netko.

– Ne, nije, pa i na vodi, u čamcu, moramo napraviti bezbroj ponavljanja – racionalizirao je stvar Valent.

Kada im vrijeme onemogući izlazak na vodu, to ne znači da imaju slobodan dan.

– To obično kompenziramo treningom na ergometru ili biciklu – kazuje Martin, a na istu temu njegov stariji brat dodaje:

– Kad je potrebno, treniramo i po kiši. Veslanje je sport na otvorenom pa moramo biti spremni za kišu, vjetar, jako sunce...

Valent i Martin danas kreću na Prvenstvo Europe...

– Po brzinama koje smo imali, forma bi trebala biti dobra, no teško je to reći kada nismo imali natjecanja kroz koja, obično, gradimo formu. No, ako budemo najbolji što možemo, trebali bismo se boriti za zlato – uvjeren je Martin.

Tko će im biti najveći konkurenti?

– Dolaze sve najjače europske posade, svi su željni natjecanja. Najviše prostora da nas stisnu imaju Talijani koji su nas 2017. dobili na SP-u i njih i “tipiramo” da bi nam na Olimpijskim igrama mogli biti najveća konkurencija. No, odmah iza njih su dobri Španjolci, Francuzi i Rumunji – odgovara Valent.

Dvostruki europski i aktualni svjetski prvaci u dvojcu bez kormilara u Poznanj će doći s aureolom favorita za zlato.

– Mi smo od 2010. favorit za zlato na svim natjecanjima. Uvijek otvoreno kažemo da zlato očekujemo, ali nikad ne jamčimo da ćemo se sa zlatom i vratiti – priča Valent.

Da bi dospjeli u tisuću kilometara udaljeni Poznanj, Sinkovići moraju prijeći četiri granice, pa Valent ističe:

– Za sve te prelaske dovoljan nam je friški negativan nalaz na COVID-19. U Poljskoj ćemo morati paziti na razmak, tuširat ćemo se u hotelu i tako to.

A na medaljaškom postolju, na kojem ih očekujemo, hoće li morati nositi maske?

– Makar su zacrtali razmak od metar i pol, proglašenje će biti s maskom. Valjda da mi sportaši služimo za primjer ostalima – zaključio je Martin.