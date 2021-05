SJAJNI MARKO!

Sin Zorana Milanovića opravdao pohvale: Osvojio zlato na turniru u Srbiji

Srebro su osvojili Filip Mikulić (do 48 kg), Renato Osmanović (do 51 kg), a broncu Matej Rebić (do 69 kg), Luka Ivančić (do 65 kg), Mihael Lukač (do 65 kg), Josip Benko (do 80 kg) i Antonio Radičević (do 92 kg)