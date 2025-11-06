Sin Eduarda da Silve zaigrao za Hrvatsku i odmah zabio dva gola, javio se i Dudu

Mlada hrvatska U-15 reprezentacija otvorila je nastup na razvojnom turniru u Ivanić Gradu uvjerljivom pobjedom protiv vršnjaka iz Luksemburga. Izabranici Sretena Ćuka slavili su s visokih 5:1, no utakmicu je obilježio debi iz snova jednog posebnog mladića. Ime koje je odjeknulo najsnažnije bilo je Matheus Eduardo Alves da Silva, sin legendarnog Dudua, koji je u svom prvom službenom nastupu za Hrvatsku postigao dva pogotka i pokazao da jabuka uistinu ne pada daleko od stabla. Mrežu Luksemburžana tresli su i Zvone Dacer, Lucas Kuzmanović Lastavec te Ivan Križan, no sva svjetla pozornice bila su usmjerena prema mladom napadaču koji nosi slavno prezime.

Matheus, rođen 17. ožujka 2011., u igru je ušao na početku drugog poluvremena i nije mu trebalo dugo da pokaže svoj talent. Prvi pogodak postigao je u 66. minuti, a točku na "i" sjajne predstave stavio je svojim drugim golom u 89. minuti, potvrdivši pobjedu Hrvatske. Njegov nastup nije bio samo debi, već i potvrda da je poziv Hrvatskog nogometnog saveza stigao na pravu adresu. Nakon što je ranije ove godine oduševljavao igrajući za selekciju hrvatske dijaspore, gdje je bio strijelac protiv mladih momčadi Dinama i Šibenika, sada je i u službenom dresu pokazao napadački instinkt koji je krasio i njegovog oca.

Naravno, ovakav debi nije mogao proći bez reakcije ponosnog oca. Eduardo da Silva, jedan od najboljih strijelaca u povijesti hrvatske reprezentacije, oglasio se na svom Instagram profilu emotivnom porukom. Uz fotografiju sina u hrvatskom dresu, Dudu je kratko i jasno napisao: "Čestitam. Prvi golovi se nikad ne zaboravljaju."

Put mladog Matheusa do hrvatskog dresa bio je ispunjen radom u jednoj od najjačih nogometnih škola na svijetu. Već četiri godine član je slavnog brazilskog kluba Flamengo, gdje brusi svoj talent. Sam Eduardo je prije nekoliko mjeseci za službene stranice Dinama opisao sinove kvalitete. "U Flamengu je već četiri godine, dosta dobro kotira. To je najbolji klub u Brazilu. Matheus je igrao špicu, sad su ga stavili na krilo. Dosta je brz, ne staje, ima dobru tehniku, hladan kao tata u završnici", rekao je tada Eduardo, a njegov sin je u debiju za Hrvatsku potvrdio svaku njegovu riječ.

Eduardo da Silva, za Hrvatsku je odigrao 62 utakmice i postigao 29 golova, čime se upisao među najefikasnije napadače u povijesti Vatrenih. Njegova karijera, obilježena nevjerojatnim njuhom u Dinamu, transferom u veliki Arsenal te uspjesima u Šahtaru, ostavila je neizbrisiv trag. Sada, godinama kasnije, nogometna javnost s velikim zanimanjem prati prve korake njegovog sina. Mlada U-15 reprezentacija sljedeću utakmicu igra protiv Češke, a nema sumnje da će oči mnogih ponovno biti uprte u mladića od kojeg se očekuje da nastavi tamo gdje je njegov otac stao i ispiše nove stranice hrvatske nogometne povijesti.