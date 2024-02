Sin Arkana i Cece nokautirao protivnika, mediji ga žestoko napali: 'Farsa i cirkus'

Sin ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Veljko Ražnatović (27), prije nekoliko godina posvetio se boksačkoj karijeri, a sinoć je u Banjoj Luci došao do još jedne pobjede. No, postao je predmetom ismijavanja dijela medija zbog načina na koji je to učinio.

Svladao je poljskog boksača Piotra Budziszewskog i to nokautom u trećoj rundi. Protivnika je srušio jednim udarcem. No, pojavili su se komentari da je meč namješten, a o tome pišu i BiH mediji.

"Farsa i cirkus. Mama sredila novu pobjedu", piše Raport u tekstu o pobjedi sina folk pjevačice Cece Ražnatović. "Počelo je žestoko ismijavanje!", navodi SportSport o načinu na koji je Ražnatović došao do pobjede. Snimku nokauta pogledajte OVDJE.

- Smatram da sam dominirao od prvog zvuka gonga i da protivnik nije imao ni promila šanse. Uvijek idem na pobjedu, ali u Banjoj Luci uvijek imam poseban motiv i pred ovom fenomenalnom publikom poraz nije opcija. Bio je ovo pravi spektakl i dat ću sve od sebe da opet boksam u Banjoj Luci - rekao je Ražnatović koji je slavio u prepunoj dvorani Obilićevo u Banjoj Luci. Došao ga je pogledati i dao mu podršku gradonačelnik Draško Stanivuković.