Britanac drži Hrgovića na nišanu: 'On je broj jedan. To je borba koju želim. Potpiši ugovor!'

Britanski boksač Daniel Dubois u kolovozu prošle godine izazvao je prvaka teške kategorije i nositelja pet pojaseva Oleksandera Usika. Propustio je svoju priliku kada je sudac zaustavio borbu u devetoj rundi i dao Ukrajincu pobjedu tehničkim nokautom. Sada je pred njim dugačak put skupljanja pobjeda nad velikim imenima teške kategorije. Put koji ga vodi ravno prema Filipu Hrgoviću .

Hrgović je protiv Demseya McKeana osvojio titulu izvanrednog prvaka teške kategorije prema IBF-u i obaveznog izazivača Usika. Nakon toga je imao još jedan meč, onaj protiv Marka Morija, koji se nije pokazao ravnopravnim protivnikom. Hrgović tako i dalje traži svoj prvi uistinu veliki meč, a od početka veljače našao se na nišanu Duboisa.

"Hrgović je protivnik kojeg sljedećeg želim, to je borba koju želim i nadam se da Frank (Warren) može upotrijebiti malo svoje magije i organizirati to. Želim ići naprijed i trebam se boriti protiv najboljih. On ima ono što tražim, on je trenutno broj jedan. Sto posto ću ga svladati", rekao je Britanac za YouTube kanal Queensberry Promotionsa.

Ponovio je to i u razgovoru za Seconds Out. "Želim Hrgovića odmah i nadam se da Frank može realizirati da se ta borba dogodi. On je dobar borac i veliko ime, a to je ono što mi treba. Trebam opasne i visoko rangirane protivnike. Tako ponovno mogu ušutkati sve koji sumnjaju u mene", kazao je Dubois.

"To je sljedeća borba koju želim, Frank i Saudijci moraju posegnuti u džepove i učiniti da se ta borba dogodi. Hrgoviću, potpiši ugovor, idemo", prozvao ga je u razgovoru za Boxing News.

Najizgledniji datum za borbu Hrgovića i Duboisa, ukoliko do nje dođe, jest priredba 8. ožujka koju predvodi glavna borba između Anthonyja Joshue i Francisa Ngannoua. Hrgović ima opcije. Ponuđeni su mu Martin Bakole, Frank Sanchez, Jarrell Miller, Agit Kabayel i Jared Anderson. Još uvijek ništa nije dogovoreno.

