Sevilla izgubila od predzadnjeg Echea, Vida zaigrao za Bešiktaš

Nogometaši Barcelone slavili su na gostujućem terenu protiv Osasune s 2-0 u utakmici 26. kola Primere. Barcleona je povela u 30. minuti golom Jordija Albe na dodavanje Lionela Messija, koji je u 83. minuti asistirao i Ilaixu Moribi kod drugog gola. Kod Osasune je Ante Budimir ušao u igru u 71. minuti. Barcelona je sada druga na tablici sa 56 bodova, dva boda manje, ali i dvije utakmice više od prvoplasiranog Atletico Madrida. Osasuna je na 13. mjestu s 28 bodova.

Rakitić izgubio

Nogometaši Elchea, predzadnje momčadi Primere, pobijedili su u 25. kolu četvrtoplasiranu Sevillu s 2-1. Sevilla je još pod šokom nakon što je ispala iz Kupa Kralja ovaj tjedan od Barcelone, iako je imala prednost od 2-0 iz prve utakmice, niz poraza se nastavio i u Elcheu. Do 70. minute u Elcheu je bilo 0-0, a onda su domaćini preko Gutiérrez Pareja (70) i Carrilla (76) zabili dva gola, na koji Sevilla, a osim počasnog gola De Jonga u zadnjoj minuti, nije imala odgovora. Ivan Rakitić je igrao do 57. minute za Andalužane.

Juve slavio

U derbiju 25. kola Talijanske lige Juventus je u Torinu svladao Lazio s 3-1 i sada je opet treći sa sedam bodova manje od vodećeg Intera. Juventus je do pobjede stigao preokretom jer je Lazio poveo već u 14. minuti golom Corree. No, prvak je uspio doći do pobjede pogocima Rabiota (39) i Morate (57, 60pen). Cristiano Ronaldo nije započeo utakmicu i ušao je tek u 69. minuti umjesto Morate.

Juventusu je ovo 15. pobjeda, koja ga je dovela na treće mjesto na tablici sa 52 boda, bodom manje od drugoplasiranog Milana. Prvi je Inter sa 59 bodova. Lazio je pretrpio drugi uzastopni poraz, ukupno osmi u ligi i sedmi je sa 43 boda.

Vida igrao

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Domagoj Vida odigrao je čitav susret za Besiktas koji je u susretu 29. kola turskog prvenstva kao domaćin svladao Gaziantep sa 2-1 (1-0) te se izdvojio na vrhu ljestvice. Oba gola za Besiktas postigao je Aboubakar (15, 72), a na konačnih 2-1 smanjio je Dicko (90-11m). Vodeći Beskitas sada ima 60 bodova iz 27 susreta, tri više od drugog Galatasaraya, a pet više od trećeg Fenerbahcea koji su također odigrali po 27 utakmica. Gaziantep je sedmi sa 43 boda.

Leicester drugi

Nogometaši Leicester Cityja izbili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva 2-1 (0-1) gostujućom pobjedom protiv Brighton and Hove Albiona u susretu 27. kola igranom u subotu. Brighton je poveo u 10. minuti preko Lallane, no u nastavku je prvo Iheanacho u 62. poravnao na 1-1, da bi pobjedu "lisicama" osigurao Amartey koji je 88. minuti iskoristio veliku pogrešku domaćeg vratara Sancheza koji je krivo procijenio let lopte nakon kornera.

Drugi Leicester sada ima 53 boda, dva više uz utakmicu više od trećeg Manchester Uniteda, a 12 manje uz također utakmicu više od vodećeg Manchester Cityja. Brighton je ostao 16. sa 26 bodova, koliko ima i 17. Newcastle United, dok 18. Fulham, koji se nalazi u zoni ispadanja, ima 23.