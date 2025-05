'S padom Zagreba, pala je i Hrvatska. Izgubili smo puno djece, to nam se ne smije događati'

Nije često da netko iz igračkih tenisica utrči u direktorsku fotelju preko noći, a još je rjeđe da već imate započetu novu, dužnosničku karijeru dok još igrate. A upravo se to dogodilo hrvatskom košarkaškom internacionalcu i dugogodišnjem reprezentativcu Krunoslavu Simonu (39), dvostrukom klupskom prvaku Europe, koji je još dok je nosio dres prvoligaša Samobora bio imenovan sportskim direktorom Hrvatskog košarkaškog saveza. Dakle, naš sugovornik nije imao niti dana razmišljanja o tome što bi mogla biti njegova nova karijera jer ona je počela paralelno s posljednjim tjednima one igračke.

– Za igranja u Samoboru, ja sam posljednje dvije sezone razmišljao koja je moja budućnost. Imao sam ambiciju ostati u košarci, a ponuda Saveza s tim se poklopila. Posao sportskog direktora bila je jedna od stvari koja me zanimala i u toj situaciji nisam mogao reći "ne" jer tko zna kada bih dočekao takvu novu priliku – kaže Simon.

Jeste li isprva razmišljali da to bude na klupskoj razini?

Razmišljao sam ja o trenerskim, direktorskim i menadžerskim vodama, no onda sam raščistio sam sa sobom. Ako bih radio trenerski posao, opet bih morao graditi i inozemnu karijeru, dok se moj karakter ne slaže s poslom agenta. I onda se poklopilo to da ja završavam karijeru, a da Savez traži sportskog direktora.

Što vam to nedostaje da biste bili uspješan košarkaški agent, zastupnik poslovnih interesa košarkaša?

Živimo u vremenu kada se vrlo rano potpisuju ugovori s djecom, pri čemu s njima i roditeljima treba puno pričati. Zapravo, puno je tu stvari koje se događaju iza kulisa i nisu posve korektne. Ne želim pljuvati niti po jednoj profesiji, no ja se ne nalazim u tome. Ja sam više za ovaj transparentni dio priče na terenu. Dakako, ima vrhunskih agenata, a bez agenata današnji sport ne bi bio održiv. No, to nije moj "cup of tea".

Je li vas iznenadila ponuda čelnika HKS-a da odmah preuzmete mjesto sportskog direktora?

Ne pretjerano. Još kada je moj prethodnik Jasmin Repeša odlazio u Italiju, on je meni natuknuo da bi se to moglo dogoditi. Kazao mi je da se njemu čini da sam ja čovjek za taj posao, da bi me on podržao. Nije da sam to posve očekivao, ali nije niti da su me jednog dana probudili i ponudili posao.

U kojoj ste mjeri kao uvjet svog pristanka postavili uvjete vlastite autonomije u poslu?

Bez autonomije nema smisla preuzimati takve dužnosti. Biti dio Saveza da bih uzimao plaću, to ne bih napravio. Predsjednik Rukavina i glavni tajnik Vranković vrlo su bitni u funkcioniranju Saveza, ali oni nemaju vremena baviti se sportskim sektorom pa im je trebao netko da se s tim uhvati u koštac. A sama ideja da bih ostao uz teren ponukala me je da to i prihvatim.

Jeste li proteklih tjedana, još dok ste igrali, čuli prigovore da ste u sukobu interesa kao igrač kluba koji istovremeno prolazi kvalifikacijski proces za Premijer ligu i obavlja dužnost u Savezu koji provodi taj proces?

Sigurno je da se to pojavilo negdje u zraku, a pojavilo se i u mojoj glavi. Ja sam isprva i rekao da to ne mogu preuzeti dok ne završim sezonu jer sam dao riječ ljudima iz Samobora i nikad si ne bih oprostio da sam tu riječ pogazio. U istom se trenutku kod mene probudio inat da ipak na terenu pokažem da će, ako uđemo u Premijer ligu, to biti zato što smo bili dobri na terenu. Ipak sam ja u svim utakmicama sa svim konkurentima klasu iznad ostalih igrača u toj ligi koja nas je i povukla. Da je pak bila makar i jedna sumnjiva situacija, gdje bih razmišljao da je zbog toga, ne bih mirno spavao. Srećom, Samobor u najviši rang ulazi bez poguranca. Uostalom, pitajte o tome naše rivale.

Može li Samobor preživjeti u Premijer ligi bez znatno većih ulaganja nego dosad?

S ovim proračunom i igračima ne može. To nije održivo. No, klub je dosta ambiciozan i uz podršku grada može se napraviti zanimljiva momčad. Uvijek apostrofiram Košarkaški klub Zagreb i moja je želja da Samobor bude momčad pretežno mladih igrača koji ne dobivaju priliku u svojim klubovima. Dakako, bit će tu potrebna i dva-tri igrača sa strane koje će se morati platiti kako bi ovi mladi uz njih stasali.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

S obzirom na to da ste održali obećanje dano ocu Đuri, treneru KK Samobor, i uveli klub u viši rang, je li ovo sada kraj vaše igračke karijere?

Ma jest. Ovo je romantičan kraj. Puno je posla s kojim se u Savezu treba uhvatiti u koštac, a Premijer liga traži puno više vremena i to ne bih mogao uskladiti.

Ako je već u pitanju romantičan kraj, možemo li očekivati i romantičan oproštaj, neku revijalnu utakmicu?

Ne, ja zapravo zazirem od toga. Kada sam odlazio iz KK Zagreb bio mi je san da ću se u taj klub vratiti i u njemu završiti karijeru, a ovo je bilo najbliže toj romantičnoj ideji.

Nažalost, KK Zagreba više nema. Klub koji je bio igrački inkubator je ugašen.

S padom KK Zagreba dogodio se i pad hrvatske košarke. To se vremenski nekako podudaralo. To je klub koji je dao desetke reprezentativaca, koji je stvorio naraštaje igrača i takav klub hrvatskoj košarci nedostaje. I zato je moj cilj, i to ću pokušati nametnuti i ocu i predsjedniku KK Samobora, da se ondje proba napraviti neka kopija KK Zagreba.

Je li po KK Zagreb bilo kobno što se u onoj sezoni u kojoj se igrala Euroliga bjesomučno trošio novac na pojačanja?

Nažalost, tome je tako. Sulude ambicije u Euroligi bile su nepotrebne. Mislim da smo imali dovoljno igrača da pariramo. Uz CSKA, Panathinaikos, Žalgiris i Unicaju iz Malage, mi ni s pojačanjima nismo bili konkurentni. Zbog jedne megalomanske sezone sve se urušilo.

Kako ste vi kao klinac dospjeli u pogon "mrava" iz Trnskog?

Mene je "pokupio" Andrej Tesla kao otpadak u Zrinjevcu u koji me doveo Zoran Miliša, kada sam imao 11 godina, i on mi je bio sjajan trener. Nažalost, on je nakon dvije godine otišao u prvu momčad, a na njegovo mjesto stigao je trener Vojvodić koji me otpisao. Onda sam ja tražio neki izlaz, da s 12 godina negdje igram, a Tesla je objasnio mom ocu da slaže dobar naraštaj. Kazao mu je da će dovesti Tomasa iz Križevaca, da su tu i neki Garma i neki Petrović koji su dobri, pa Salopek iz Karlovca. A spominjali su se i kasniji reprezentativci Andrić i Perić, no oni su ostali u Dubrovniku. I tako je stvoren najjači naraštaj, godište 1985., koji je ikad igrao u mlađim dobnim kategorijama u neovisnoj Hrvatskoj. Naime, taj naraštaj Zagreba nikad nije izgubio utakmicu.

Je li točno da ste, razočarani tim procjenama, kao klinac kupili nogometnu loptu s namjerom da se ostavite košarke?

To s igranjem nogometa dogodilo se u KK Zagreb, i to s hvaljenim trenerom Teslom koji je ponekad posezao za nekim čudnim metodama. Dakako, sada vidim da je bio u pravu. Ja sam se s njim znao često posvađati, znao sam biti bezobrazan, što mi ne služi na čast. Imao sam svoje epizode pa sam se jednom naljutio i kupio loptu s namjerom da treniram nogomet. Srećom po moju košarkašku karijeru, a počeo sam trenirati u NK Pongračevo, bili smo kao momčad jako loši. Vratio sam kopačke i vratio se košarci.

Nedostaje li hrvatskoj košarci trenerskih entuzijasta poput Andreja Tesle?

Takvi treneri, koji imaju znanje i ambiciju baviti se djecom, koji imaju nos za talente, oni su zlata vrijedni. Siguran sam da ih ima po manjim sredinama i da su na neki način zaboravljeni. Zapravo, reći ću da nisu stimulirani i motivirani.

Očito je, dakle, da su kod nas treneri mlađih kategorija potplaćeni?

Na to se kao temu uvijek vraćamo. Od ljudi koji znaju mi očekujemo da su ambiciozni, da marljivo rade, a da su jeftini. A takav je sustav neodrživ, ne samo u sportu nego općenito u životu. A moj je cilj da se to dovede u ravnotežu, da se za te trenere probaju namaknuti sredstva.

Prepoznajemo li mi dovoljno skrivene talente, one koji fizički na prvu ne izgledaju obećavajuće, ali se naknadno razviju?

Tu imamo ogroman problem koji proizlazi i iz situacije u klubu. Svima njima, pa tako i trenerima, imponira kada se osvoji kadetsko ili juniorsko prvenstvo, no nama trebaju igrači koji će biti dobri seniori. Neki će se razviti već s 15, a neki će biti i dalje nerazvijeni s 20 godina. I zato se mi moramo posvetiti igračima koji su, na prvu, skriveni talenti, a ne ovima koji dominiraju s 15 i već tada izgledaju kao seniori.

Za vas se običava reći da ste posljednji španer hrvatske košarke. Pretpostavka je da ste taj španerski gen naslijedili od svog oca Đure, svojevrsne zagrebačke haklerske legende?

Da, to je očito stvar genetike. Doduše, kada sam ja odrastao onda se još puno haklalo na kvartovskim terenima. Kada igraš sa starijima koji ti zalijepe bananu, počneš razmišljati kako da zabiješ taj koš pa tako i razviješ horog i šut iz koraka. Mi danas imamo igrače koji o sportu razmišljaju samo dok su na treningu u dvorani. Žao mi je da je došlo takvo vrijeme da ćete vidjeti sve manje košarkaša kako treniraju i na kvartovskom igralištu.

Jeste li haklali protiv oca?

Mi smo imali dvije faze. Prva je kada je on bio prevelik i presnažan za mene, a imao je odličan šut. Druga je faza kada sam ja za njega postao predobar. Srećom, jednom se dogodilo da smo zaigrali zajedno. Ja sam imao 17 godina i bio sam junior KK Zagreb, a on je imao 40 i bio je trener i igrač kluba iz Graza. A taj njegov klub igrao je neki turnir u Jastrebarskom pa me je otac pozvao da igram za njih.

Za pretpostaviti je da ste kao mnogi zagrebački košarkaški klinci sanjarili o igranju u Ciboni, no to se nije dogodilo.

To mi jest bio neki san kao klincu, no u vrijeme mog igračkog odrastanja Cibona je bila rang iznad mojeg, a ja sam htio igrati. Kada sam se, pak, nakon igranja u Efesu vraćao u Hrvatsku sjedio sam sa Sesarom i Rozićem i oni su sa svojim ponudama bili vrlo korektni, no meni je to izgledalo kao prenaporan sadržaj po broju utakmica. Više nije bilo realno da s 37 godina idem ispunjavati svoje snove. Nisam više htio toliko putovati, a Cibona je igrala ABA ligu, već sam htio neki klub razine ispod toga i zato sam odabrao Cedevitu Junior.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kao netko tko je simpatizirao Cibonu, a sada ste na odgovornoj funkciji u hrvatskoj košarci, kako gledate na situaciju tog kluba koji pleše po rubu opstojnosti?

Cibona neće nestati. Svima nam mora biti jasno da bismo bez Cibone bili u još većim problemima. To nam je jako važan klub, a po ovim informacijama koje imam mislim da bi trebalo ići nabolje. Ako bi se i Cibona ugasila, to bi nam bio kraj.

Tek s 27 godina otišli ste u inozemstvo, što je za današnje kriterije dosta kasno, a onda ste napravili sjajnih deset pečalbarskih godina u Unicaji iz Malage, Lokomotivu iz Krasnodara, Olimpiji iz Milana u kojem ste završili na "zidu slavnih" i istanbulskom Efesu, gdje su vam umirovili dres s brojem 44.

Ja sam sa svim klubovima ostao u odličnim odnosima, no Efes je nešto posebno. Kada idem tamo, kao da idem k obitelji. Eto, bio sam ondje nedavno i osjećao sam se kao u Zagrebu. Takvu ljubav, takvo poštovanje, te emocije koje sam tamo osjećao, to je nešto o čemu svaki sportaš može samo sanjati. Ja sigurno nisam bio u 20 najboljih igrača koji su za Efes igrali, no oni su u meni očito nešto vidjeli i povrh igračke kvalitete. Moram svakako reći i da mi je i igranje u Milanu ostalo u lijepom sjećanju. Ondje nam se dogodilo da nam se kći razboljela, a oni su u toj situaciji za suprugu Nikolinu i mene toliko napravili da sam im zauvijek zahvalan.

Osim desetogodišnje Amelie i dvogodišnjeg Maksa, otac ste i šestogodišnje Sophie koja se rodila za vrijeme vašeg igranja u Efesu, čijeg ste predsjednika uspjeli namoliti da svom pomoćnom treneru Tomislavu Mijatoviću dopusti i vođenje hrvatske reprezentacije.

Tomica je obljubljena osoba u Efesu, što je pokazatelj i trenerske kvalitete, ali i karaktera. Efes ne trpi prosjek ni one koji narušavaju sklad i harmoniju. Ništa u životu nije slučajno pa tako ni Tomičinih 15 godina u Efesu. Kao dugogodišnji pomoćnik on se osamostalio, a ovo mu je prilika za novi iskorak, da vidimo od čega je satkan. Bio mi je pomoćni trener pet godina i znam koliko košarke zna. On je dobar izbor jer je superpozitivan tip koji je u stanju stvoriti dobru kemiju unutar momčadi. Osim toga, bit ćemo na istom tragu kada je u pitanju razvoj mladih igrača. S obzirom na to da je moj izbor, apsolutno stojim iza njega. A meni je važno da se okružim s pozitivnim ljudima.

A jedan od njih očito je i vaš bivši klupski i reprezentativni suigrač Marko Tomas, kojeg ste angažirali za tragača za talentima?

Marko je produkt svog oca, ali i kluba iz male sredine. On ima puno iskustva i jako dobra zapažanja i procjene igrača koji su možda u drugom planu. Trebao sam čovjeka s kojim mogu pročešljati dobne kategorije od 16 godina pa nadolje jer ne smijemo dopustiti da nam se ijedan talentirani klinac izgubi. Kada je netko u Ciboni, Zadru ili Splitu, taj će vam vrlo teško promaknuti, no jako je puno igrača u manjim sredinama, ali i trenera, koji ostaju nezamijećeni. A trebaju nam i treneri entuzijasti iz tih sredina jer s njihovom produktivnošću imat ćemo od čega izabrati. Ako se usredotočimo samo na četiri-pet klubova, onda ćemo biti u problemu.

Naslijedili ste vrlo ozbiljan problem baš u tim mlađim kategorijama, a to je da su nam sve selekcije (do 16, do 18 i do 20 godina) ispale u B diviziju, što se nikad dosad nije dogodilo. Kako ih vratiti na A razinu?

To neće biti lako, puno je tu faktora, a najnoviji je taj da jako puno igrača odlazi u američku koledž košarku, stoga u nekim od tih selekcija nećemo biti u najjačem sastavu. Jako bi mi značilo kada bi se već ovo ljeto jedna od tih selekcija vratila u A diviziju. Koliko god naša situacija ne izgledala bajno, mi po talentu naših klinaca ne zaslužujemo biti u B diviziji, no to treba i dokazati.

Nakon "povijesnog" neodlaska na Eurobasket, zacijelo će još važniji vaš cilj biti izboriti prolaz seniorske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo.

Seniorska reprezentacija je svetinja, a njezin rezultat uvijek je prioritet. Mi smo izgubili puno djece jer dugo nemamo pravi rezultat na velikom natjecanju pa se sve manje djece upisuje u naš sport. Zbog katastrofalnog drugog poluvremena u Sarajevu, u kvalifikacijskoj utakmici s BiH, prvi put smo u situaciji da nas nema na Eurobasketu i to je nimalo ugodan osjećaj. I zato moramo sve učiniti da nam se to ne ponovi. Uostalom, mi i dalje u Šariću, Zupcu i Hezonji imamo tri izvanserijska igrača, a njima ću pribrojiti i Matkovića koji će iz godine u godinu biti sve bolji. Uspjeh seniorske reprezentacije ključ je za opstanak našeg sporta.

Kakav odaziv reprezentativaca očekujete ovo ljeto u kojem Hrvatsku čekaju pretkvalifikacijske utakmice s reprezentacijama iz donjeg europskog doma kao što su Danska i Norveška?

Ja sam objektivan i meni je jasno da jedan Ivica Zubac, iza kojeg je sjajna NBA sezona s ogromnom minutažom, nema motiv igrati protiv Norvežana i Danaca. Šarić pak nije igrao puno i ja sam mu ponudio opciju neka dođe zbog sebe, neka se razigra i njemu su vrata uvijek otvorena. Ako se pak on hoće odmoriti, i to je razumljivo. Matković je po pitanju reprezentacije pun entuzijazma i ja se nadam da mu klub oko toga neće raditi probleme. Hezonja je pak ekstremno entuzijastičan i on mi je najugodnije iznenađenje. Od ovih naših najboljih igrača siguran sam da će doći barem dvojica. U jednu ruku nije ni loše da igramo bez Zupca jer nas preko sezone čekaju kvalifikacijske utakmice bez njega, i to protiv ozbiljnih reprezentacija. Uostalom, kada nemamo Šarića, Zupca i Matkovića, sve se mijenja.

Nažalost, tijekom sezone izbornik neće imati na raspolaganju ni braću Ivišić i Jelavića, koji će biti jako dobro plaćene zvijezde svojih američkih koledža.

Sigurno je da i na njih računamo i ja ću tražiti da se u reprezentaciju uvode mladi igrači. Nadam se da će oni biti dostupni preko ljeta. Moramo vidjeti što se tu može lobirati jer nemamo mi 800 igrača reprezentativne klase pa da možemo birati do mile volje.

Kada sve ovo uvažite, kako vam se čini put ka Svjetskom prvenstvu?

Mi smo uvijek bili takvi da unaprijed upisujemo pobjede. Ne želim sada zvučati šablonski u stilu "lopta je okrugla", no Norvežanima i Dancima san je igranje protiv Hrvatske i oni će protiv nas igrati krvavih očiju, a nama oni zvuče kao dvije zemlje koje igraju hokej. Neće biti lako objasniti igračima da odnosi snaga nisu više kao prije. Kada pak preko njih uđemo u glavni ždrijeb, onda će nam trebati igrači iz naše lige i nekima od njih to će biti ogroman šok jer taj dres reprezentacije ima uteg na sebi. Naša liga nije dovoljno jaka da bi oni u to ušli pripremljeni i zato sam svjestan da će biti pogrešaka. Ako ćemo se samo oslanjati na NBA i euroligaške igrače, a nisu nam uvijek dostupni, onda ćemo propasti.

A da bi ti igrači bili koliko-toliko spremni za reprezentativne izazove treba im jačih klupskih utakmica. U tom im smislu zacijelo dobro dođu utakmice regionalne ABA lige kada već naši klubovi ne igraju europska natjecanja.

To je odlična liga za razvoj igrača jer puno je tu vrućih domaćih terena na kojima se odrasta kao što sam i ja odrastao igrajući za KK Zagreb. No, tu sada dolazimo do pitanja igraju li naši klubovi tu ligu s dovoljno mladih igrača. Osim toga, moja zamjerka ide i u tom smjeru da naši klubovi tu ligu igraju bez ikakvih ambicija jer se Budućnosti, Olimpiji i Dubaiju ne mogu ni približiti, a o Partizanu i Zvezdi da i ne govorim.

Koliko ste vi od ABA lige kao igrač imali koristi?

Jesam jer sam je igrao i kao mlad igrač. Kada sam s 27 godina došao u španjolsku ACB ligu, iznenadio sam se koliko mogu participirati. U ACB ligi se igrala puno brža košarka i u tome je bila ogromna razlika, ali ne i u kvaliteti. Jer, mi smo bili spremni na to. Pa Žorić je odmah bio prvi centar u Unicaji, Tomas već prve sezone u petorci Reala, a Bogdanović je u Feneru, po dolasku iz Cibone, bio odmah jedan od najboljih igrača. A svi smo mi kao mladi igrali ABA ligu i u njoj očvrsnuli. Uostalom, igrači iz mojeg naraštaja koji su dosegnuli igračke visine svi su s 18 igrali, netko u Zagrebu, netko u Šibeniku, netko u Dubravi. A recite vi meni koji danas mladi igrač, osim Katanovića u Ciboni, ima važnu ulogu u Premijer ligi, a i on igra silom prilika? I zato nam talentirani mladi igrači u seniore dolaze premekani, jer u svojoj dobnoj kategoriji igraju protiv slabijih od sebe, a u takvim utakmicama oni se ne razvijaju, dapače, razvijaju i nerijetko loše navike.

Iz današnje perspektive osiromašenih hrvatskih klubova, čini li vam se da je vidjeti ponovo hrvatski klub u Euroligi zapravo nemoguća misija?

Toliko smo se od toga udaljili da to izgleda kao fatamorgana, a kada smo imali Cibonu i Cedevitu u Euroligi to smo uzimali zdravo za gotovo. Tada smo, uz to, imali i uspješniju reprezentaciju. Dakle, nema nama sreće bez jačih klubova.