Senzacija! Opet stranac u reprezentaciji? Borit ćemo se za njega s bogatom Turskom

Shane Larkin (26, 180 cm), ponajbolji razigravač Eurolige, munjoliki organizator igre i strijelac, vrlo je pristojan čovjek pa tako i kada ga "s neba pa u rebra" hrvatski novinari upitaju bili igrao za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, kao što smo to učinili za vrijeme zadarskog turnira euroligaša.

- Tu ideju iznio mi je moj hrvatski suigrač Krunoslav Simon, baš ovdje u Zadru za ručkom. Da bih predstavljao neku zemlju za takvo što mora postojati interes i među ljudima pa i institucijama te zemlje. No, nikad ne znate što se sve može dogovoriti i ja sam otvorenu i za tu ideju.

Ako bi se to i dogodilo, Hrvatska bi u tom slučaju ušla u utrku s Turskom. Manje od strane njihove košarkaške reprezentacije jer oni svog Amerikanca imaju u Fenerovu Bobbyju Dixonu alias Aliju Muhammedu, a više iz pravca Anadolu Efesa kojem bi, uz postojeće restrikcije oko broja stranaca, jako dobro došlo da se Larkin vodi kao Turčin.

- S Turske strane mi nitko u tom smislu ništa nije ponudio, no mogu se čuti priče i na tu temu. Vidjet ćemo što će se od svega dogoditi.

Ako Turci doista krenu mahati s turskom putovnicom onda tu Hrvatska vrlo vjerojatno ispada iz igre jer Turci za takvo što i plaćaju i to prilično. I stoga nije realno, ma koliko god njegova izjava dobro zvučala, da Larkin doista i zaigra za Hrvatsku. Bez obzira na to što je jako dobar sa svojim sadašnjim hrvatskim suigračem Kruno Simonom i sa svojim bivšim hrvatskim suigračem iz Netsa Bojanom Bogdanovićem.

- Kruno Simon je tip igrača poput Manu Ginobilija, vrlo pametan, može zabiti, dodati, skočiti a i donosi dobre odluke. Vrlo je nesebičan i jedan je od meni najdražih suigrača, a i sjajan je prijatelj izvan terena. Bojan i ja smo igrali jednu sezonu zajedno u Netsima, izlazili smo ponekad van, s njim je odlično biti i na terenu i izvan njega. Izvan parketa je relaksiran, čovjek u čijem je društvu zabavno biti.

Sve to što Larkin govori o svojim hrvatskim prijateljima je obećavajuće, no nama se čini da je za njegovo pohrvaćivanje prekasno. Da se s tim krenulo lani možda bi i bilo nekih izgleda, no prethodni izbornici (Skelin, Anzulović) o naturaliziranju američkog razigravača nisu ni razmišljali jer takve su bile smjernice iz vodstva HKS-a. Novi izbornik Mršić tu se postavio drugačije i on računa i na "otpisanog" Ukića, a i s nekim prodornim američkim brzancem volio bi i oplemeniti igru reprezentacije koja teoretski može okupiti sedam NBA igrača, od čega su petorica krilni-centri ili centri.

Ono što je kod Larkina zanimljivo jest da taj momak ne trči za novcem, jer dolazi iz dobrostojeće obitelji (otac mu je član bejzbolske Kuće slavnih), što dokazuje i izborom europskih klubova. Igrao je za četiri NBA kluba (Dallas, Nee York, Brooklyn, Boston) no pod NBA svodom, premda bolje plaćen, očito nije bio sretan.

- Novac je sjajan, dobro ga je imati, no košarka je nešto što najviše volim raditi i igrati. Imao sam ja ponude ostati u NBA ligi, no ja želim igrati što više i razviti svoj potencijal do maksimuma. Ja želim nositi odgovornost, imati loptu u trenucima kada se utakmice rješavaju. Dakako, sve je to pitanje što želiš od svoje karijere, a ove dvije godine u Euroligi, prva u Baskoniji a druga u Efesu, meni su bile užitak.

Podsjećamo, Hrvatska je dosad imala dva naturalizirana Amerikanca, Olivera Lafayetta s kojim eksperiment nije uspio, i Dontayea Drapera, koji se pokazao značajnim faktorom u osvajanju četvrtog mjesta na Eurobasketu 2013. godine. Ako se i dogodi treći, nekako sumnjamo da je realno da to baš bude igrač klase Shanea Larkina i da bi izglednije bilo potražiti nekog manje poznatog, ali perspektivnog, američkog braniča.

