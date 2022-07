Sedloski: Ovih 2:2 je realno, ali treba ostati na zemlji. Dobro došli u Skoplje na pun stadion!

Goce Sedloski došao je u svoj drugi dom, u Dinamo, ali nije bio baš ugodan gost za Dinamo, za klub u kojem je igrao sedam godina, u kojem je kratko bio i trener druge momčadi. Sedloski je došao s 'gardom', znao je da je Dinamo jak, dignuo ga opravdano u ulogu favorita, ali to mu je priznao samo na papiru, ne i na travnjaku.

Sedloski: Dobro došli u Skoplje

Njegova je momčad igrala dobro, borila se, padala s nogu, ali je tražila dobar rezultat i na kraju ga je i našla. Rekli bismo zasluženo, jer makedonski je prvak vodio, pa se iz ponora, kad je Dinamo pred kraja utakmice stigao do preokreta i činilo se da će na uzvrat s pobjedom, uspio vratiti. Shkupi s 2:2 ide kući, s pravom su se gosti veselili na travnjaku i sa svojih 300 navijača, za njih je ovo veliki uspjeh i sigurno će ih njihovi navijači još kako veseli dočekati u Makedoniji.

- Čestitke igračima obiju momčadi, stvarno vrhunska utakmica, prava europska. Prvo poluvrijeme je bilo ono što uvijek tražim od igrača iako smo primili gol. Čestike i Čačiću na korektnoj igri, a sve je i dalje otvoreno, ima se još 90 minuta igrati. Tretiram i dalje Dinamo kao favorita bez obzira na ovih 2:2. Željeli smo se pokazati u dobrom izdanju pred punim stadionom. Prvi put moji igrači igraju ovakvu utakmicu, a Dinamo svaka tri dana ima jake utakmice, ali odigrali su kako sam želio, pogotovo u prvom dijelu, s pas igrom. Ovih 2:2 je realno, imamo još 90 minuta, oni jesu davoriti, ali dobro došli u Skoplje. Ne smijemo sad poletjeti, veliki je uspjeh igrati neodlučeno s Dinamo, ali moramo ostati na zemlji. Naravno da sam očekivao više od Dinama, možda su nas malo podcijenili, iako sumnjam, ali dobro smo igrali - kazao je Sedloski, zahvalio na gostoprimstvu, a sad će ovo valjda u Makeodniji odjeknuti.

- Vjerojatno hoće jer su svi očekivali da ćemo izgubiti od velikog Dinama, ali igrači su dali sve što su mogli i čestitam im - zaključio je Sedloski.

Dinamov trener Ante Čačić ima razloga za brigu, njegova formacija, a takva je bila i protiv Hajduka nije se pokazala dobrom, tada je 'upalila' promjena sustava, ali sada nije. Plavi su bili loši u prvom dijelu protiv Hajduka, pa su dopustili Lokomotivi da u Maksimiru povede s 2:0 da bi se u zadnjim trenucima domogli pobjede. No, ovo nije dobro i plavi nakon subotnjeg gostovanja u Koprivnici moraju na uzvrat u Skoplje istrčati puno pametnije jer ovo je doista bilo loše. S ovakvom igrom plavi neće preskočiti tu prvu prepreku na putu do željene Lige prvaka.

Šutalo izgubljen na duže

- Vidjeli smo zanimljivu utakmicu, to je prvih 90 minuta s ekipom koju su svi označili autsadjderom, ali nije tako i u Skuplju će se odlučiti ko ide dalje. Čak smo dobro ušli do izlaska Josipa Šutala. U nastavku se igralo na jedan gol, došli smo do vodstva i opet primimo jeftini gol nakon tehničke greške. Ne mogu biti zadovoljan, ali imamo 90 minuta tamo i moramo učiti sve da u Skoplju budemo bolji, optimist sam. I ovdje smo pokazali da s pravom tako mislim i u Skoplju će biti drukčija utakmica. Rezultatska blamaža? Može se i tako reći ako je Dinamo bio apsolutni favorit, ali ne bih to tako nazvao - rekao je Ante Čačić.

Zašto takve greške, zbog početka sezone?

- Možda, ali napravi se atmosfera kako smo favoriti, a oni autsajderi, pa utakmica ne krene dobro. Bili smo dosta 'svileni', no oni su nam ušli dvaput u 16 metara, zabili s jednom dubinskom loptom, drugi s dugom loptom. Sutra je novi dan, nismo ništa izgubili, da smo i pobijedili ne bismo ništa riješili - zaključio je Čačić koji je Josipa Šutala izgubio na oko šest tjedana, a ne zna koliko je ozbiljno ozlijeđen Theophile.