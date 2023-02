Savićević: Nikada si neću oprostiti što sam pričao s Osimom. Smučio mi se zbog spominjanja Arkana

Proslavljeni crnogorski nogometaš Dejan Savićević nedavno je imao intervju za Mondo u kojem je govorio o reprezentaciji bivše Jugoslavije, danima u Crvenoj zvezdi i Milanu te sukobu s legendarnim trenerom Ivicom Osimom. Otkrio je detalje svađe s Ivicom Osimom jer je uporno forsirao Safeta Sušića koji je na SP-u u Italiji 1990. godine bio ispredn njega iako je bio stariji čak 11 godina. Kasnije mu je to oprostio, ali i po njegovom mišljenju napravio veliku pogrešku.

- Safeta Sušića sam stavio u idealnu momčad igrača s kojima sam igrao. To je najbolji odgovor svima koji misle da je moj sukob s Osimom i želja da igram bila izraz nepoštovanja prema Papetu Sušiću. Ako ga stavljam u svojih Top 11, znači da ga iznimno cijenim i smatram jednim od najboljih igrača s ovih prostora. Ali, '90. sam bio bolji od njega. Na Svjetskom prvenstvu u Italiji on je imao 35 godina, a ja 24 - prisjetio se Savićević.

- Osimu sam oprostio i pokajao se zbog toga. Bato Bulatović me je nagovorio da odemo zajedno na večeru nakon finala Kupa prvaka u Ateni 1994. Osim je tada vodio Panathinaikos, poklonio sam i dres njegovom sinu i uspostavili smo korektan odnos. Ali onda mi se smučio kada je izjavio da ga je Arkan pritiskao da me forsira u reprezentaciji Jugoslavije. To je najveća glupost koju sam čuo u životu i ne mogu si oprostiti što sam poslušao Batinu molbu.

Inače, ratni zločinac Željko Ražnatović bio je vođa navijača Crvene zvezde u kojoj je tada igrao upravo Savićević.