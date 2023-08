Sandri Perković se ovo dogodilo tek treći put u životu

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković ostala je bez odličja na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, završivši finale u bacanju diska na petom mjestu s hicem od 66,57 metara, što joj je najbolji rezultat u ovoj sezoni.

Senzacionalnom svjetskom prvakinjom postala je 25-godišnja Amerikanka Laulauga Tausaga koja je u petoj seriji bacila do 69,49 m i time za pet metara popravila svoj osobni rekord.

Srebro je osvojila njena sunarodnjakinja i aktualna olimpijska pobjednica Valerie Allman s hicem od 69,23 m, a brončanu medaljom se okitila Kineskinja Feng Bin (68,20 m), svjetska prvakinja iz Eugenea prošle godine.

Perković je u natjecanja ušla pogodivši zaštitnu mrežu s njene desne strane. U drugoj seriji joj je disk pobjegao ulijevo, ali je ostao u segmentu i završio na 66,57 m, što joj je u tom trenutku donosilo brončanu medalju, jer su Allman (68,57 ) i Feng (66,97) već u prvom pokušaju imale veće duljine.

I treći Sandrin hitac završio je u mreži, da bi u četvrtoj i petoj seriji prebacila 65 metara, ali ne i više od toga. Nakon četvrte serije je još uvijek imala broncu u rukama, ali je onda ostala bez nje u petoj. Prvo ju je prestigla Nizozemka Jorinde van Klinken (67,20) svojim najboljim hicem u ovoj sezoni, a onda se dogodila prava eksplozija kad je u krug ušla 25-godišnja Amerikanka Laulauga Tausaga.

U trećoj seriji je bacila osobni rekord (65,56 m) da bi se uopće uključila u borbu za odličja i time si osigurala još tri pokušaja. U petoj seriji je njen disk poletio do 69,49 m, odnosno 5,03 m dalje od bilo kojeg hica koji je izvela na službenim natjecanjima do ove večeri.

Prestigla je tako i Valarie Allman koja je do tog trenutka bila nedodirljiva. Šokirana olimpijska pobjednica je u petoj seriji izvela svoj najlošiji hitac (64,60), a onda je u šestoj dala sve od sebe ne bi li došla i do svjetskog zlata, no ostala je samo sa srebrom oko vrata.

Sandra Perković je u svom 16. nastupu na velikim natjecanjima tek treći put ostala bez odličja. To joj se prije SP-a u Budimpešti dogodilo još samo u debitantskom nastupu na svjetskim prvenstvima 2009. u Berlinu, kad je bila deveta, te na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., kad je ostala na četvrtom mjestu, na korak do pobjedničkog postolja.

SP atletika - bacanje diska (ž)

1. Laulauga Tausaga (SAD) 69,49 metara

2. Valarie Allman (SAD) 69,23

3. Feng Bin (Kin) 68,20

4. Jorinde van Klinken (Niz) 67,20

5. SANDRA PERKOVIĆ (HRV) 66,57

6. Kristin Pudenz (Njem) 65,96

7. Shanice Craft (Njem) 65,47

8. Liliana Ca (Por) 63,59

9. Melina Robert-Michon (Fra) 63,46

10. Claudine Vita (Njem) 63,19

11. Silinda Oneisi Morales (Kub) 62,31

12. Daisy Osakue (Ita) 61,13